"Мільярд, або трохи більше": Генсек НАТО озвучив щомісячну потребу на PURL на американську зброю для України наступного року

Наступного року на ініціативу PURL щодо американської зброї для України може знадобитися як мінімум 1 мільярд, а можливо і трохи більше ніж 1 мільярд на місяць, повідомив Генсек НАТО Марк Рютте журналістам перед засіданням міністрів закордонних справ НАТО у середу, пише УНН.

Деталі

"Якщо подивитися на загальні цифри, як я сказав учора, то зараз маємо чотири мільярди. Отже, це означає, що ми дійсно йдемо по шляху до 1 мільярда на місяць у серпні, вересні, жовтні, листопаді, і я так, з обережним оптимізмом дивлюся на те, що ми досягнемо 5 мільярдів за весь рік", - сказав Генсек НАТО.

НАТО рухається з PURL для України по мільярду євро в місяць, уже є €4 млрд і оптимізм щодо закриття грудня - Рютте

А потім наступного року нам знову знадобиться багато грошей на весь рік, як мінімум 1 мільярд, можливо навіть трохи більше ніж 1 мільярд на місяць. Це може бути близько 15, можливо, трохи більше, на весь рік, коли йдеться про це найважливіше американське спорядження - зазначив Рютте.

З його слів, ідеться про "наступальні та оборонні засоби, включаючи перехоплювачі для систем ППО, що є критично важливими для забезпечення безпеки українських цивільних осіб та цивільної інфраструктури".

"Тож дуже добре, що цей потік є, що європейці активізуються, і, до речі, Канада також багато робить тут. Так що дуже, дуже радий, що все працює", - сказав він.

Рютте анонсував обговорення підтримки України: союзники мають переконатися у найсильнішій її позиції, коли мирні переговори дійсно почнуться