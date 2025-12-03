Рютте анонсував обговорення підтримки України: союзники мають переконатися у найсильнішій її позиції, коли мирні переговори дійсно почнуться
Генсек НАТО Марк Рютте заявив про обговорення підтримки України на засіданні міністрів закордонних справ НАТО. Він наголосив на важливості посилення України для майбутніх мирних переговорів.
Союзники сьогодні на рівні голів МЗС, а також на засіданні Ради Україна-НАТО обговорюватимуть Україну, як переконатися, що Україна залишається якомога сильнішою, на тлі того, як мирні переговори тривають, повідомив Генсек НАТО Марк Рютте журналістам перед засіданням міністр закордонних справ НАТО у середу, пише УНН.
Деталі
З його слів, сьогодні союзники обговорять "історичний Гаазький саміт" та виконання його рішень, "особливо коли йдеться про витрати на оборону". "Збільшення до 5% на надійному шляху, промислове виробництво оборонної промисловості - ми повинні зробити набагато більше - ми робимо краще, але ще багато чого потрібно зробити. І, звичайно, зберегти Україну якомога сильнішою в боротьбі сьогодні, але також щоб бути в якомога сильнішій позиції, коли мирні переговори дійсно почнуться, таким чином, щоб це могло призвести до результату", - вказав Рютте.
"А потім у нас також буде Рада НАТО-Україна пізніше сьогодні, обід з Андрієм Сибігою, міністром закордонних справ, і Каєю Каллас, Верховним представником ЄС, там знову обговорюватимуть Україну. Як нам переконатися, що Україна залишається якомога сильнішою", - сказав Рютте.
"Мирні переговори тривають. Це добре, але водночас ми повинні переконатися, що поки вони тривають, і ми не впевнені, коли вони закінчаться, Україна перебуває в найсильнішій можливій позиції для продовження боротьби, для протистояння росіянам, але також у найсильнішій можливій позиції, коли мирні переговори дійсно досягнуть точки, коли вони сядуть за стіл переговорів", - зазначив Генсек НАТО.
