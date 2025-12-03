Рютте анонсував обговорення підтримки України: союзники мають переконатися у найсильнішій її позиції, коли мирні переговори дійсно почнуться

$42.330.01
49.180.13
ukenru
03:01 • 11998 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 20062 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 18953 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 31158 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 70004 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 47441 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 38220 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 33673 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 59422 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 56182 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.2м/с
94%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пєсков повідомив, чи буде перемир'я на Новий рік02:43 • 5510 перегляди
Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge03:42 • 8992 перегляди
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні05:14 • 15386 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 9652 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст06:33 • 8832 перегляди
Публікації
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 9726 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 29789 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 39448 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 37783 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 38753 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олена Зеленська
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Ірландія
Польща
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 48677 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 50976 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 106560 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 80773 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 96686 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Truth Social
Fox News
Дипломатка

Рютте анонсував обговорення підтримки України: союзники мають переконатися у найсильнішій її позиції, коли мирні переговори дійсно почнуться

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив про обговорення підтримки України на засіданні міністрів закордонних справ НАТО. Він наголосив на важливості посилення України для майбутніх мирних переговорів.

Рютте анонсував обговорення підтримки України: союзники мають переконатися у найсильнішій її позиції, коли мирні переговори дійсно почнуться

Союзники сьогодні на рівні голів МЗС, а також на засіданні Ради Україна-НАТО обговорюватимуть Україну, як переконатися, що Україна залишається якомога сильнішою, на тлі того, як мирні переговори тривають, повідомив Генсек НАТО Марк Рютте журналістам перед засіданням міністр закордонних справ НАТО у середу, пише УНН.

Деталі

З його слів, сьогодні союзники обговорять "історичний Гаазький саміт" та виконання його рішень, "особливо коли йдеться про витрати на оборону". "Збільшення до 5% на надійному шляху, промислове виробництво оборонної промисловості - ми повинні зробити набагато більше - ми робимо краще, але ще багато чого потрібно зробити. І, звичайно, зберегти Україну якомога сильнішою в боротьбі сьогодні, але також щоб бути в якомога сильнішій позиції, коли мирні переговори дійсно почнуться, таким чином, щоб це могло призвести до результату", - вказав Рютте.

"А потім у нас також буде Рада НАТО-Україна пізніше сьогодні, обід з Андрієм Сибігою, міністром закордонних справ, і Каєю Каллас, Верховним представником ЄС, там знову обговорюватимуть Україну. Як нам переконатися, що Україна залишається якомога сильнішою", - сказав Рютте.

НАТО рухається з PURL для України по мільярду євро в місяць, уже є €4 млрд і оптимізм щодо закриття грудня - Рютте02.12.25, 16:16 • 2744 перегляди

"Мирні переговори тривають. Це добре, але водночас ми повинні переконатися, що поки вони тривають, і ми не впевнені, коли вони закінчаться, Україна перебуває в найсильнішій можливій позиції для продовження боротьби, для протистояння росіянам, але також у найсильнішій можливій позиції, коли мирні переговори дійсно досягнуть точки, коли вони сядуть за стіл переговорів", - зазначив Генсек НАТО.

НАТО прагне отримати місце за столом мирних переговорів щодо війни рф проти України - Politico03.12.25, 09:55 • 874 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Марк Рютте
Кая Каллас
НАТО
Гаага
Україна