Рютте анонсував обговорення підтримки України: союзники мають переконатися у найсильнішій її позиції, коли мирні переговори дійсно почнуться

Союзники сьогодні на рівні голів МЗС, а також на засіданні Ради Україна-НАТО обговорюватимуть Україну, як переконатися, що Україна залишається якомога сильнішою, на тлі того, як мирні переговори тривають, повідомив Генсек НАТО Марк Рютте журналістам перед засіданням міністр закордонних справ НАТО у середу, пише УНН.

Деталі

З його слів, сьогодні союзники обговорять "історичний Гаазький саміт" та виконання його рішень, "особливо коли йдеться про витрати на оборону". "Збільшення до 5% на надійному шляху, промислове виробництво оборонної промисловості - ми повинні зробити набагато більше - ми робимо краще, але ще багато чого потрібно зробити. І, звичайно, зберегти Україну якомога сильнішою в боротьбі сьогодні, але також щоб бути в якомога сильнішій позиції, коли мирні переговори дійсно почнуться, таким чином, щоб це могло призвести до результату", - вказав Рютте.

"А потім у нас також буде Рада НАТО-Україна пізніше сьогодні, обід з Андрієм Сибігою, міністром закордонних справ, і Каєю Каллас, Верховним представником ЄС, там знову обговорюватимуть Україну. Як нам переконатися, що Україна залишається якомога сильнішою", - сказав Рютте.

"Мирні переговори тривають. Це добре, але водночас ми повинні переконатися, що поки вони тривають, і ми не впевнені, коли вони закінчаться, Україна перебуває в найсильнішій можливій позиції для продовження боротьби, для протистояння росіянам, але також у найсильнішій можливій позиції, коли мирні переговори дійсно досягнуть точки, коли вони сядуть за стіл переговорів", - зазначив Генсек НАТО.

