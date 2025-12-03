Рютте анонсировал обсуждение поддержки Украины: союзники должны убедиться в сильнейшей ее позиции, когда мирные переговоры действительно начнутся

Союзники сегодня на уровне глав МИД, а также на заседании Совета Украина-НАТО будут обсуждать Украину, как убедиться, что Украина остается как можно более сильной, на фоне того, как мирные переговоры продолжаются, сообщил Генсек НАТО Марк Рютте журналистам перед заседанием министров иностранных дел НАТО в среду, пишет УНН.

Детали

По его словам, сегодня союзники обсудят "исторический Гаагский саммит" и выполнение его решений, "особенно когда речь идет о расходах на оборону". "Увеличение до 5% на надежном пути, промышленное производство оборонной промышленности - мы должны сделать гораздо больше - мы делаем лучше, но еще многое нужно сделать. И, конечно, сохранить Украину как можно более сильной в борьбе сегодня, но также чтобы быть в как можно более сильной позиции, когда мирные переговоры действительно начнутся, таким образом, чтобы это могло привести к результату", - указал Рютте.

"А потом у нас также будет Совет НАТО-Украина позже сегодня, обед с Андреем Сибигой, министром иностранных дел, и Каей Каллас, Верховным представителем ЕС, там снова будут обсуждать Украину. Как нам убедиться, что Украина остается как можно более сильной", - сказал Рютте.

"Мирные переговоры продолжаются. Это хорошо, но в то же время мы должны убедиться, что пока они продолжаются, и мы не уверены, когда они закончатся, Украина находится в самой сильной возможной позиции для продолжения борьбы, для противостояния россиянам, но также в самой сильной возможной позиции, когда мирные переговоры действительно достигнут точки, когда они сядут за стол переговоров", - отметил Генсек НАТО.

