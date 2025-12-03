Рютте анонсировал обсуждение поддержки Украины: союзники должны убедиться в сильнейшей ее позиции, когда мирные переговоры действительно начнутся

$42.330.01
49.180.13
ukenru
03:01 • 12009 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 20089 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 18971 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 31178 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 70026 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 47447 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 38225 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 33673 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 59422 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 56183 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.2м/с
94%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Песков сообщил, будет ли перемирие на Новый год02:43 • 5510 просмотра
Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge03:42 • 8992 просмотра
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине05:14 • 15386 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 9652 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист06:33 • 8832 просмотра
публикации
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 9774 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 29810 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 39463 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 37798 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 38769 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Елена Зеленская
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Республика Ирландия
Германия
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 48682 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 50980 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 106564 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 80777 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 96689 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Truth Social
Фокс Ньюс
Дипломатка

Рютте анонсировал обсуждение поддержки Украины: союзники должны убедиться в сильнейшей ее позиции, когда мирные переговоры действительно начнутся

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил об обсуждении поддержки Украины на заседании министров иностранных дел НАТО. Он подчеркнул важность усиления Украины для будущих мирных переговоров.

Рютте анонсировал обсуждение поддержки Украины: союзники должны убедиться в сильнейшей ее позиции, когда мирные переговоры действительно начнутся

Союзники сегодня на уровне глав МИД, а также на заседании Совета Украина-НАТО будут обсуждать Украину, как убедиться, что Украина остается как можно более сильной, на фоне того, как мирные переговоры продолжаются, сообщил Генсек НАТО Марк Рютте журналистам перед заседанием министров иностранных дел НАТО в среду, пишет УНН.

Детали

По его словам, сегодня союзники обсудят "исторический Гаагский саммит" и выполнение его решений, "особенно когда речь идет о расходах на оборону". "Увеличение до 5% на надежном пути, промышленное производство оборонной промышленности - мы должны сделать гораздо больше - мы делаем лучше, но еще многое нужно сделать. И, конечно, сохранить Украину как можно более сильной в борьбе сегодня, но также чтобы быть в как можно более сильной позиции, когда мирные переговоры действительно начнутся, таким образом, чтобы это могло привести к результату", - указал Рютте.

"А потом у нас также будет Совет НАТО-Украина позже сегодня, обед с Андреем Сибигой, министром иностранных дел, и Каей Каллас, Верховным представителем ЕС, там снова будут обсуждать Украину. Как нам убедиться, что Украина остается как можно более сильной", - сказал Рютте.

НАТО движется с PURL для Украины по миллиарду евро в месяц, уже есть €4 млрд и оптимизм по закрытию декабря - Рютте02.12.25, 16:16 • 2744 просмотра

"Мирные переговоры продолжаются. Это хорошо, но в то же время мы должны убедиться, что пока они продолжаются, и мы не уверены, когда они закончатся, Украина находится в самой сильной возможной позиции для продолжения борьбы, для противостояния россиянам, но также в самой сильной возможной позиции, когда мирные переговоры действительно достигнут точки, когда они сядут за стол переговоров", - отметил Генсек НАТО.

НАТО стремится получить место за столом мирных переговоров по войне РФ против Украины - Politico03.12.25, 09:55 • 886 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Марк Рютте
Кайя Каллас
НАТО
Гаага
Украина