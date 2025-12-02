НАТО движется с PURL для Украины по миллиарду евро в месяц, уже есть €4 млрд и оптимизм по закрытию декабря - Рютте

НАТО находится "на пути" с инициативой PURL по поставкам американского оружия для Украины, с темпами в один миллиард евро в месяц, начиная со времени запуска программы в августе, и сейчас уже есть 4 млрд евро и оптимизм относительно закрытия декабря, сообщил во время пресс-конференции во вторник Генсек НАТО Марк Рютте, пишет УНН.

Что касается PURL. Хорошая новость заключается в том, что на данный момент мы на пути – нам нужно около 4 миллиардов к этому времени года – начиная с августа, 1 миллиард в месяц – и сейчас у нас есть 4 миллиарда, поэтому нам еще есть над чем поработать в декабре, но я тихо оптимистичен, осторожно оптимистичен в отношении того, что мы также закроем декабрь - сказал Рютте.

Дополнение

В начале августа США и НАТО запустили новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Благодаря новому механизму страны-члены Альянса и партнеры получат возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий для Украины через добровольные взносы.

Механизм PURL предусматривает формирование перечня оборудования и боеприпасов, сформированных на основе запросов Украины, которые подтверждены Верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты помощи будут объявляться на регулярной основе.

НАТО занимается координацией поставок в рамках этого механизма, в частности через существующие механизмы НАТО (NATO Security Assistance and Training to Ukraine – NSATU).