НАТО движется с PURL для Украины по миллиарду евро в месяц, уже есть €4 млрд и оптимизм по закрытию декабря - Рютте

12:35
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзивы
Штурмовики ВС РФ на Покровском направлении грабят тела своих сослуживцев - "АТЕШ"
2 декабря, 05:42
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА
2 декабря, 07:07
Трамп направил в рф нетипичную команду переговорщиков для "мирного соглашения" по Украине - CNN
2 декабря, 07:31
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters
09:30
Депутаты заблокировали трибуну в ВР, Стефанчук объявил перерыв
10:45
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:54
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Эксклюзив
11:33
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters
09:30
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
2 декабря, 06:00
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблять
1 декабря, 16:00
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Тимур Миндич
Блогеры
Украина
Соединённые Штаты
Брюссель
Республика Ирландия
Донецкая область
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
1 декабря, 10:58
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака
1 декабря, 08:53
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой
29 ноября, 16:59
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
28 ноября, 02:36
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
27 ноября, 06:49
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Хранитель

НАТО движется с PURL для Украины по миллиарду евро в месяц, уже есть €4 млрд и оптимизм по закрытию декабря - Рютте

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс достиг 4 миллиардов евро поставок американского оружия Украине с августа, с темпом 1 миллиард евро в месяц. Он выразил оптимизм по закрытию декабря в рамках инициативы PURL, позволяющей странам финансировать поставки оружия на основе запросов Украины.

НАТО движется с PURL для Украины по миллиарду евро в месяц, уже есть €4 млрд и оптимизм по закрытию декабря - Рютте

НАТО находится "на пути" с инициативой PURL по поставкам американского оружия для Украины, с темпами в один миллиард евро в месяц, начиная со времени запуска программы в августе, и сейчас уже есть 4 млрд евро и оптимизм относительно закрытия декабря, сообщил во время пресс-конференции во вторник Генсек НАТО Марк Рютте, пишет УНН.

Что касается PURL. Хорошая новость заключается в том, что на данный момент мы на пути – нам нужно около 4 миллиардов к этому времени года – начиная с августа, 1 миллиард в месяц – и сейчас у нас есть 4 миллиарда, поэтому нам еще есть над чем поработать в декабре, но я тихо оптимистичен, осторожно оптимистичен в отношении того, что мы также закроем декабрь

- сказал Рютте.

Дополнение

В начале августа США и НАТО запустили новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Благодаря новому механизму страны-члены Альянса и партнеры получат возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий для Украины через добровольные взносы.

Механизм PURL предусматривает формирование перечня оборудования и боеприпасов, сформированных на основе запросов Украины, которые подтверждены Верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты помощи будут объявляться на регулярной основе.

НАТО занимается координацией поставок в рамках этого механизма, в частности через существующие механизмы НАТО (NATO Security Assistance and Training to Ukraine – NSATU).

Юлия Шрамко

Техника
Военное положение
Война в Украине
Марк Рютте
НАТО
Соединённые Штаты
Украина