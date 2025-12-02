НАТО рухається з PURL для України по мільярду євро в місяць, уже є €4 млрд і оптимізм щодо закриття грудня - Рютте
Київ • УНН
НАТО перебуває "на шляху" з ініціативою PURL щодо поставок американської зброї для України, з темпами в один мільярд євро в місяць, починаючи з часу запуску програми у серпні, і зараз уже є 4 млрд євро й оптимізм щодо закриття грудня, повідомив під час пресконференції у вівторок Генсек НАТО Марк Рютте, пише УНН.
Щодо PURL. Гарна новина полягає в тому, що на цей момент ми на шляху – нам потрібно близько 4 мільярдів до цього часу року – починаючи з серпня, 1 мільярд на місяць – і зараз ми маємо 4 мільярди, тому нам ще є над чим попрацювати в грудні, але я тихо оптимістично, обережно оптимістично налаштований щодо того, що ми також закриємо грудень
Доповнення
На початку серпня США та НАТО запустили новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Завдяки новому механізму країни-члени Альянсу та партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій для України через добровільні внески.
Механізм PURL передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтверджені Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі.
НАТО займається координацією постачання в межах цього механізму, зокрема через наявні механізми НАТО (NATO Security Assistance and Training to Ukraine – NSATU).