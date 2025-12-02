НАТО рухається з PURL для України по мільярду євро в місяць, уже є €4 млрд і оптимізм щодо закриття грудня - Рютте

НАТО перебуває "на шляху" з ініціативою PURL щодо поставок американської зброї для України, з темпами в один мільярд євро в місяць, починаючи з часу запуску програми у серпні, і зараз уже є 4 млрд євро й оптимізм щодо закриття грудня, повідомив під час пресконференції у вівторок Генсек НАТО Марк Рютте, пише УНН.

Щодо PURL. Гарна новина полягає в тому, що на цей момент ми на шляху – нам потрібно близько 4 мільярдів до цього часу року – починаючи з серпня, 1 мільярд на місяць – і зараз ми маємо 4 мільярди, тому нам ще є над чим попрацювати в грудні, але я тихо оптимістично, обережно оптимістично налаштований щодо того, що ми також закриємо грудень