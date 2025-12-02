НАТО рухається з PURL для України по мільярду євро в місяць, уже є €4 млрд і оптимізм щодо закриття грудня - Рютте

$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
11:54 • 15491 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
11:33 • 16541 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 13649 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 15794 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
2 грудня, 06:00 • 49116 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 47945 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
1 грудня, 15:35 • 58790 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 49355 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 45214 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
Штурмовики зс рф на Покровському напрямку грабують тіла своїх товаришів по службі - "АТЕШ"
2 грудня, 05:42 • 5246 перегляди
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА
2 грудня, 07:07 • 28646 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN
2 грудня, 07:31 • 17414 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю
09:30 • 15383 перегляди
Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перерву
10:45 • 4164 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
11:54 • 15492 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
11:33 • 16542 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю
09:30 • 15549 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
2 грудня, 06:00 • 49116 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживати
1 грудня, 16:00 • 49149 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Тімір Міндіч
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Ірландія
Донецька область
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
1 грудня, 10:58 • 37624 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
1 грудня, 08:53 • 39872 перегляди
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
29 листопада, 16:59 • 96249 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
28 листопада, 02:36 • 71139 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
27 листопада, 06:49 • 87190 перегляди
НАТО рухається з PURL для України по мільярду євро в місяць, уже є €4 млрд і оптимізм щодо закриття грудня - Рютте

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс досяг 4 мільярдів євро поставок американської зброї Україні з серпня, з темпом 1 мільярд євро на місяць. Він висловив оптимізм щодо закриття грудня в рамках ініціативи PURL, що дозволяє країнам фінансувати поставки зброї на основі запитів України.

НАТО рухається з PURL для України по мільярду євро в місяць, уже є €4 млрд і оптимізм щодо закриття грудня - Рютте

НАТО перебуває "на шляху" з ініціативою PURL щодо поставок американської зброї для України, з темпами в один мільярд євро в місяць, починаючи з часу запуску програми у серпні, і зараз уже є 4 млрд євро й оптимізм щодо закриття грудня, повідомив під час пресконференції у вівторок Генсек НАТО Марк Рютте, пише УНН.

Щодо PURL. Гарна новина полягає в тому, що на цей момент ми на шляху – нам потрібно близько 4 мільярдів до цього часу року – починаючи з серпня, 1 мільярд на місяць – і зараз ми маємо 4 мільярди, тому нам ще є над чим попрацювати в грудні, але я тихо оптимістично, обережно оптимістично налаштований щодо того, що ми також закриємо грудень

- сказав Рютте.

Доповнення

На початку серпня США та НАТО запустили новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Завдяки новому механізму країни-члени Альянсу та партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій для України через добровільні внески.

Механізм PURL передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтверджені Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі.

НАТО займається координацією постачання в межах цього механізму, зокрема через наявні механізми НАТО (NATO Security Assistance and Training to Ukraine – NSATU).

Юлія Шрамко

Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Марк Рютте
НАТО
Сполучені Штати Америки
Україна