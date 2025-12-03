НАТО стремится получить место за столом мирных переговоров по войне РФ против Украины - Politico

$42.330.01
49.180.13
ukenru
03:01 • 12015 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 20100 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 18976 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 31183 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 70030 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 47448 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 38227 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 33675 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 59423 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 56184 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.2м/с
94%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Песков сообщил, будет ли перемирие на Новый год02:43 • 5510 просмотра
Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge03:42 • 8992 просмотра
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине05:14 • 15386 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 9652 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист06:33 • 8832 просмотра
публикации
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 9794 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 29816 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 39467 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 37802 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 38774 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Елена Зеленская
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Республика Ирландия
Германия
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 48687 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 50984 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 106568 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 80780 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 96692 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Truth Social
Фокс Ньюс
Дипломатка

НАТО стремится получить место за столом мирных переговоров по войне РФ против Украины - Politico

Киев • УНН

 • 896 просмотра

Страны НАТО требуют права голоса относительно роли альянса в будущем мирном соглашении с Украиной, поскольку ранее были отстранены от переговоров. Министры иностранных дел НАТО встретятся в Брюсселе для обсуждения контуров мирного плана.

НАТО стремится получить место за столом мирных переговоров по войне РФ против Украины - Politico

Страны НАТО требуют права голоса в отношении того, какую роль будет играть военный альянс в любом будущем мирном соглашении с Украиной после того, как до сих пор были в значительной степени отстранены от переговоров, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Хотя соглашение остается "подвижной целью", некоторые союзники настаивают на том, что у них есть "красные линии", по которым они хотят сначала проконсультироваться, по словам четырех дипломатов НАТО. "Они касаются вступления Украины в альянс, размещения войск и оружия на территории союзников и уважения к международному праву", - пишет издание.

"В конечном итоге, именно НАТО будет решать вопросы НАТО", - сказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью изданию. Сейчас "мы вместе с нашими партнерами и союзниками прорабатываем красные линии", указала она.

Новые усилия происходят после того, как европейские страны были удивлены мирным планом, заключенным при посредничестве США и России в конце прошлого месяца, который широко считался способствующим Москве. С тех пор европейцы выдвинули собственное контрпредложение, но соглашение остается недостижимым, пишет издание.

Министры иностранных дел НАТО встретятся в Брюсселе в среду, что даст странам первую реальную возможность обсудить контуры мирного плана в рамках альянса. Саммит состоится через день после того, как посланник США Стив Уиткофф встретился с главой Кремля Владимиром Путиным для проведения переговоров в Москве.

"Действительно важно, чтобы США возглавляли эти усилия", - заявил во вторник Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Но "все, что касается НАТО, упомянутое в соглашении о прекращении войны, очевидно, будет рассмотрено отдельно с НАТО", сказал он журналистам в Брюсселе.

Вопросы НАТО в соглашении для прекращения войны будет рассматриваться отдельно с Альянсом - Рютте02.12.25, 15:53 • 3096 просмотров

Хотя в настоящее время среди союзников по альянсу "нет консенсуса" относительно вступления Украины в НАТО, сказал Рютте, учредительный договор организации 1949 года, который теоретически поддерживает политику открытых дверей для новых стран, "все еще действует".

Предыдущий проект плана ставил жесткие условия перед альянсом, предписывая ему прекратить принимать новых членов, обязаться не размещать войска в Украине и закрепить в своих уставах положение, запрещающее Украине когда-либо вступать, отмечает издание.

Рютте заявил, что мирное соглашение "продвинулось" от этих первоначальных предложений. Валтонен также настаивала на том, что "многие вопросы" из первого плана относительно Европы и НАТО были "вычеркнуты" из более поздних итераций.

Но европейское контрпредложение также предусматривало несколько условий для альянса: пакт о ненападении между НАТО и Россией, обещание не размещать войска союзников в Украине навсегда и обязательство разместить истребители НАТО в Польше.

До сих пор "НАТО было в стороне", сказал Эд Арнольд, старший научный сотрудник аналитического центра Королевского объединенного института оборонных исследований. По его словам, это уменьшение роли отчасти связано с геополитикой: его "участие спровоцирует более широкий вопрос с Россией, которую организация до сих пор не хотела".

Путин снова вызвал эти опасения во вторник, снова бряцая оружием. "Мы не собираемся воевать с Европой, я уже говорил это сто раз, – сказал он перед переговорами с Уиткоффом. - Но если Европа хочет воевать с нами, мы готовы сделать это прямо сейчас".

"За закрытыми дверями некоторые союзники считают, что Вашингтон мог бы больше консультироваться с ними по мирному процессу", - говорится в публикации.

В понедельник посол США в НАТО Мэтью Уитакер впервые официально провел брифинг для своих коллег-посланников по переговорам, по словам двух дипломатов НАТО. Запоздалый брифинг состоялся почти через две недели после утечки первоначального проекта предложения.

Что подливает масло в огонь этим опасениям, так это то, что государственный секретарь США Марко Рубио не будет присутствовать на встрече в среду, а вместо него примет участие его заместитель Кристофер Ландау, отмечает издание.

"Отсутствие Рубио станет ложным сигналом именно тогда, когда Америка должна еще теснее координировать свои действия с европейскими союзниками", – сказала Оана Лунгеску, бывшая пресс-секретарь НАТО, отметив, что в последний раз государственный секретарь США пропустил встречу министров НАТО в 1999 году.

Публично страны НАТО игнорируют очевидное пренебрежение. "Я не слишком обращаю внимания на сигналы" о том, что главный посланник Вашингтона пропустил встречу, сказала Валтонен. "Мой коллега Рубио… чрезвычайно занят", - указала она.

В частном порядке некоторые союзники предпочли бы, чтобы Рубио отдал приоритет переговорам с Россией, а не встрече с альянсом, если бы ему пришлось выбирать, сказали два дипломата НАТО, учитывая, что он уже считается более внимательным к европейским проблемам относительно мирного соглашения.

Тем временем страны также должны решить, какую роль будет играть альянс после подписания соглашения, в частности, возобновлять ли Совет НАТО-Россия, его давно недействующий форум для переговоров с Москвой.

"Настоящая проблема заключается в том, как мы, как НАТО, будем сотрудничать с русскими по вопросам, представляющим взаимный интерес? - сказал один высокопоставленный дипломат НАТО. - Жив ли еще Совет НАТО-Россия, или нам нужно использовать США в качестве посредника?"

В НАТО ответили на угрозы Путина о готовности воевать с Европой – дипломат назвал заявления Кремля нереалистичными – ВВС02.12.25, 21:13 • 8690 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Марко Рубио
Марк Рютте
НАТО
Финляндия
Брюссель
Соединённые Штаты
Украина