НАТО стремится получить место за столом мирных переговоров по войне РФ против Украины - Politico

Страны НАТО требуют права голоса в отношении того, какую роль будет играть военный альянс в любом будущем мирном соглашении с Украиной после того, как до сих пор были в значительной степени отстранены от переговоров, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Хотя соглашение остается "подвижной целью", некоторые союзники настаивают на том, что у них есть "красные линии", по которым они хотят сначала проконсультироваться, по словам четырех дипломатов НАТО. "Они касаются вступления Украины в альянс, размещения войск и оружия на территории союзников и уважения к международному праву", - пишет издание.

"В конечном итоге, именно НАТО будет решать вопросы НАТО", - сказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью изданию. Сейчас "мы вместе с нашими партнерами и союзниками прорабатываем красные линии", указала она.

Новые усилия происходят после того, как европейские страны были удивлены мирным планом, заключенным при посредничестве США и России в конце прошлого месяца, который широко считался способствующим Москве. С тех пор европейцы выдвинули собственное контрпредложение, но соглашение остается недостижимым, пишет издание.

Министры иностранных дел НАТО встретятся в Брюсселе в среду, что даст странам первую реальную возможность обсудить контуры мирного плана в рамках альянса. Саммит состоится через день после того, как посланник США Стив Уиткофф встретился с главой Кремля Владимиром Путиным для проведения переговоров в Москве.

"Действительно важно, чтобы США возглавляли эти усилия", - заявил во вторник Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Но "все, что касается НАТО, упомянутое в соглашении о прекращении войны, очевидно, будет рассмотрено отдельно с НАТО", сказал он журналистам в Брюсселе.

Хотя в настоящее время среди союзников по альянсу "нет консенсуса" относительно вступления Украины в НАТО, сказал Рютте, учредительный договор организации 1949 года, который теоретически поддерживает политику открытых дверей для новых стран, "все еще действует".

Предыдущий проект плана ставил жесткие условия перед альянсом, предписывая ему прекратить принимать новых членов, обязаться не размещать войска в Украине и закрепить в своих уставах положение, запрещающее Украине когда-либо вступать, отмечает издание.

Рютте заявил, что мирное соглашение "продвинулось" от этих первоначальных предложений. Валтонен также настаивала на том, что "многие вопросы" из первого плана относительно Европы и НАТО были "вычеркнуты" из более поздних итераций.

Но европейское контрпредложение также предусматривало несколько условий для альянса: пакт о ненападении между НАТО и Россией, обещание не размещать войска союзников в Украине навсегда и обязательство разместить истребители НАТО в Польше.

До сих пор "НАТО было в стороне", сказал Эд Арнольд, старший научный сотрудник аналитического центра Королевского объединенного института оборонных исследований. По его словам, это уменьшение роли отчасти связано с геополитикой: его "участие спровоцирует более широкий вопрос с Россией, которую организация до сих пор не хотела".

Путин снова вызвал эти опасения во вторник, снова бряцая оружием. "Мы не собираемся воевать с Европой, я уже говорил это сто раз, – сказал он перед переговорами с Уиткоффом. - Но если Европа хочет воевать с нами, мы готовы сделать это прямо сейчас".

"За закрытыми дверями некоторые союзники считают, что Вашингтон мог бы больше консультироваться с ними по мирному процессу", - говорится в публикации.

В понедельник посол США в НАТО Мэтью Уитакер впервые официально провел брифинг для своих коллег-посланников по переговорам, по словам двух дипломатов НАТО. Запоздалый брифинг состоялся почти через две недели после утечки первоначального проекта предложения.

Что подливает масло в огонь этим опасениям, так это то, что государственный секретарь США Марко Рубио не будет присутствовать на встрече в среду, а вместо него примет участие его заместитель Кристофер Ландау, отмечает издание.

"Отсутствие Рубио станет ложным сигналом именно тогда, когда Америка должна еще теснее координировать свои действия с европейскими союзниками", – сказала Оана Лунгеску, бывшая пресс-секретарь НАТО, отметив, что в последний раз государственный секретарь США пропустил встречу министров НАТО в 1999 году.

Публично страны НАТО игнорируют очевидное пренебрежение. "Я не слишком обращаю внимания на сигналы" о том, что главный посланник Вашингтона пропустил встречу, сказала Валтонен. "Мой коллега Рубио… чрезвычайно занят", - указала она.

В частном порядке некоторые союзники предпочли бы, чтобы Рубио отдал приоритет переговорам с Россией, а не встрече с альянсом, если бы ему пришлось выбирать, сказали два дипломата НАТО, учитывая, что он уже считается более внимательным к европейским проблемам относительно мирного соглашения.

Тем временем страны также должны решить, какую роль будет играть альянс после подписания соглашения, в частности, возобновлять ли Совет НАТО-Россия, его давно недействующий форум для переговоров с Москвой.

"Настоящая проблема заключается в том, как мы, как НАТО, будем сотрудничать с русскими по вопросам, представляющим взаимный интерес? - сказал один высокопоставленный дипломат НАТО. - Жив ли еще Совет НАТО-Россия, или нам нужно использовать США в качестве посредника?"

