Вопрос НАТО в соглашении для прекращения войны будет рассматриваться отдельно с Альянсом - Рютте

Вопрос НАТО в соглашении о прекращении войны РФ против Украины будет рассматриваться отдельно с Альянсом, заявил во время пресс-конференции во вторник Генсек НАТО Марк Рютте, пишет УНН.

Детали

"Все, что касается НАТО, упомянутое в соглашении о прекращении войны, очевидно, будет рассматриваться отдельно с НАТО", - сказал Рютте.

По его словам, "тесно координируя действия с американцами, мы убеждаемся, что это отдельный вопрос для рассмотрения".

Генсек НАТО подчеркнул: "Мы тесно координируем действия с американцами и помогаем, где только можем, как НАТО, для заключения этого мирного соглашения". "И я могу заверить вас, что когда речь идет обо всех аспектах потенциального будущего мирного соглашения по Украине, мы тесно координируем действия с американцами", - отметил он.

