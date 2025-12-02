$42.340.08
12:35 • 3750 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 14303 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33 • 15450 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 13022 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 15269 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 48333 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 47558 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 58638 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 49128 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 45050 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Вопрос НАТО в соглашении для прекращения войны будет рассматриваться отдельно с Альянсом - Рютте

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос НАТО в соглашении о прекращении войны РФ против Украины будет рассматриваться отдельно с Альянсом. Этот вопрос тесно координируется с американцами.

Вопрос НАТО в соглашении для прекращения войны будет рассматриваться отдельно с Альянсом - Рютте

Вопрос НАТО в соглашении о прекращении войны РФ против Украины будет рассматриваться отдельно с Альянсом, заявил во время пресс-конференции во вторник Генсек НАТО Марк Рютте, пишет УНН.

Детали

"Все, что касается НАТО, упомянутое в соглашении о прекращении войны, очевидно, будет рассматриваться отдельно с НАТО", - сказал Рютте.

По его словам, "тесно координируя действия с американцами, мы убеждаемся, что это отдельный вопрос для рассмотрения".

Генсек НАТО подчеркнул: "Мы тесно координируем действия с американцами и помогаем, где только можем, как НАТО, для заключения этого мирного соглашения". "И я могу заверить вас, что когда речь идет обо всех аспектах потенциального будущего мирного соглашения по Украине, мы тесно координируем действия с американцами", - отметил он.

Украина рискует потерять возможность присоединения к НАТО из-за соглашений между США, Альянсом и россией - CNN01.12.25, 10:35 • 3868 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Марк Рютте
НАТО
Украина