Вопрос НАТО в соглашении для прекращения войны будет рассматриваться отдельно с Альянсом - Рютте
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос НАТО в соглашении о прекращении войны РФ против Украины будет рассматриваться отдельно с Альянсом. Этот вопрос тесно координируется с американцами.
Вопрос НАТО в соглашении о прекращении войны РФ против Украины будет рассматриваться отдельно с Альянсом, заявил во время пресс-конференции во вторник Генсек НАТО Марк Рютте, пишет УНН.
Детали
"Все, что касается НАТО, упомянутое в соглашении о прекращении войны, очевидно, будет рассматриваться отдельно с НАТО", - сказал Рютте.
По его словам, "тесно координируя действия с американцами, мы убеждаемся, что это отдельный вопрос для рассмотрения".
Генсек НАТО подчеркнул: "Мы тесно координируем действия с американцами и помогаем, где только можем, как НАТО, для заключения этого мирного соглашения". "И я могу заверить вас, что когда речь идет обо всех аспектах потенциального будущего мирного соглашения по Украине, мы тесно координируем действия с американцами", - отметил он.
Украина рискует потерять возможность присоединения к НАТО из-за соглашений между США, Альянсом и россией - CNN01.12.25, 10:35 • 3868 просмотров