Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина рискует потерять возможность присоединения к НАТО из-за соглашений между США, Альянсом и россией - CNN

Киев • УНН

 • 92 просмотра

США и Украина обсудили сценарий, при котором Украина фактически будет отстранена от вступления в НАТО из-за договоренностей между Альянсом и россией. При этом Киев не будет вынужден официально отказываться от своего стремления присоединиться к альянсу.

Украина рискует потерять возможность присоединения к НАТО из-за соглашений между США, Альянсом и россией - CNN

В ходе переговоров США и Украины обсуждался сценарий, при котором Украина фактически будет отстранена от вступления в НАТО из-за договоренностей между НАТО и россией, при этом Киев не будет вынужден официально отказываться от своего стремления присоединиться к альянсу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники, пишет УНН.

Подробности

Как отмечают источники, намекая на то, что в некоторых сферах, вероятно, был достигнут незначительный прогресс, встреча была очень сфокусированной, и наиболее проблемные аспекты мирных предложений были подробно обсуждены.

Отмечается, что одним из наиболее "проблемных аспектов" первоначального мирного предложения США было положение о том, что Украина должна официально отказаться от своего стремления вступить в НАТО.

Однако источник издания сообщает, что переговорщики обсудили возможный сценарий, при котором Украине фактически будет запрещено вступать в военный альянс из-за договоренностей, которые должны будут быть согласованы непосредственно между государствами-членами НАТО и Москвой.

Украину не будут заставлять официально, в юридическом смысле, отказываться от этого стремления

- говорится в сообщении.

При этом, сообщается, что в случае, если Соединенные Штаты договорятся с Россией на двусторонней основе, или если россия хочет получить определенные гарантии от НАТО на многосторонней основе, то для этого не будут привлекать Украину к процессу принятия решений.

Напомним

Американские и украинские чиновники 30 ноября провели встречу в Майами для согласования позиций перед поездкой делегации Трампа в Москву с обновленным мирным планом. Основные разногласия касаются территорий и гарантий безопасности.

Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Президенту Зеленскому о результатах переговоров в США. По его словам, Киев имеет существенный прогресс в продвижении мира и сближении позиций с американской стороной.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что встреча была довольно продуктивной, впрочем, "нам еще есть над чем работать".

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
НАТО
Соединённые Штаты
Украина