Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна ризикує втратити можливість приєднання до НАТО через угоди між США, Альянсом і росією - CNN

Київ • УНН

 • 10 перегляди

США та Україна обговорили сценарій, за яким Україна фактично буде відсторонена від вступу до НАТО через домовленості між Альянсом та росією. При цьому Київ не буде змушений офіційно відмовлятися від свого прагнення приєднатися до альянсу.

Україна ризикує втратити можливість приєднання до НАТО через угоди між США, Альянсом і росією - CNN

Під час переговорів США та України обговорювався сценарій, за яким Україна фактично буде відсторонена від вступу до НАТО через домовленості між НАТО та росією, при цьому Київ не буде змушений офіційно відмовлятися від свого прагнення приєднатися до альянсу. Про це повідомляє CNN із посиланням на свої джерела, пише УНН.

Деталі

Як зазначають джерела, натякаючи на те, що в деяких сферах ймовірно був досягнутий незначний прогрес, зустріч була дуже зосередженою, і найбільш проблемні аспекти мирних пропозицій були детально обговорені.

Зазначається, що одним із найбільш "проблемних аспектів" початкової мирної пропозиції США було положення про те, що Україна має офіційно відмовитися від свого прагнення вступити до НАТО.

Однак джерело видання повідомляє, що переговірники обговорили можливий сценарій, за якого Україні фактично буде заборонено вступати до військового альянсу через домовленості, які повинні будуть бути узгоджені безпосередньо між державами-членами НАТО та москвою.

Україну не будуть змушувати офіційно, в юридичному сенсі, відмовитися від цього прагнення

- йдеться у повідомленні.

При цьому, повідомляється, що у випадку, якщо Сполучені Штати домовляться з росією на двосторонній основі, або якщо росія хоче отримати певні гарантії від НАТО на багатосторонній основі, то для цього не будуть залучати Україну до процесу прийняття рішень.

Нагадаємо

Американські та українські посадовці 30 листопада провели зустріч в Маямі для узгодження позицій перед поїздкою делегації Трампа до москви з оновленим мирним планом. Основні розбіжності стосуються територій та гарантій безпеки.

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів Президенту Зеленському про результати переговорів у США. За його словами, Київ має суттєвий поступ у просуванні миру та зближенні позицій з американською стороною.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч була доволі продуктивною, втім, "нам ще є над чим працювати".

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
НАТО
Сполучені Штати Америки
Україна