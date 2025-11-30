"Суттєвий поступ у просуванні достойного миру": Умєров доповів Зеленському про підсумки переговорів у США
Київ • УНН
Секретар РНБО Рустем Умєров доповів Президенту Зеленському про результати переговорів у США. Київ має суттєвий поступ у просуванні миру та зближенні позицій з американською стороною.
Голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров доповів Президенту України Володимиру Зеленському про підсумки переговорів у Сполучених Штатах. Про це він повідомив у Telegram, повідомляє УНН.
Деталі
За словами Умєрова, Київ має "суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною".
Наші ключові цілі – безпека, суверенітет і надійний мир – залишаються незмінними й поділяються американською стороною
Він додав, що попереду – продовження консультацій і робота над узгодженням спільного рамкового рішення.
Нагадаємо
У Флориді завершилися переговори української американської делегацій щодо плану з завершення війни в Україні. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч була доволі продуктивною, втім, "нам ще є над чим працювати".
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США29.11.25, 13:00 • 15244 перегляди