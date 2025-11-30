$42.190.00
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 23255 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 25842 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 28250 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 29084 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 32470 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 40181 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 32093 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 27585 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 24111 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
"Суттєвий поступ у просуванні достойного миру": Умєров доповів Зеленському про підсумки переговорів у США

Київ • УНН

 • 704 перегляди

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів Президенту Зеленському про результати переговорів у США. Київ має суттєвий поступ у просуванні миру та зближенні позицій з американською стороною.

"Суттєвий поступ у просуванні достойного миру": Умєров доповів Зеленському про підсумки переговорів у США

Голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров доповів Президенту України Володимиру Зеленському про підсумки переговорів у Сполучених Штатах. Про це він повідомив у Telegram, повідомляє УНН.

Деталі

За словами Умєрова, Київ має "суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною".

Наші ключові цілі – безпека, суверенітет і надійний мир – залишаються незмінними й поділяються американською стороною

- написав Умєров.

Він додав, що попереду – продовження консультацій і робота над узгодженням спільного рамкового рішення.

Нагадаємо

У Флориді завершилися переговори української американської делегацій щодо плану з завершення війни в Україні. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч була доволі продуктивною, втім, "нам ще є над чим працювати".

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Рада національної безпеки і оборони України
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Флорида
Київ