"Существенный прогресс в продвижении достойного мира": Умеров доложил Зеленскому об итогах переговоров в США

Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 22286 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 25151 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 27622 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 28601 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 32244 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 40008 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 31965 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 27516 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 24064 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
Посланник путина дмитриев похвастался полученной наградой от США за содействие диалогу с россиейPhoto30 ноября, 11:37 • 5476 просмотра
Атака рф на Сумскую область 30 ноября: часть города Сумы осталась без света30 ноября, 13:19 • 8198 просмотра
Организовали схему уклонения от военной службы за 10 000 долларов: в Днепре задержали врача и ее сынаPhoto30 ноября, 13:38 • 4464 просмотра
Археологи нашли в казахстанских степях крупный город бронзового века: детали исследованияPhoto16:04 • 7952 просмотра
Встреча делегаций Украины и США: Кислица назвал ее "увлекательной и конструктивной"17:21 • 5216 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 45808 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 88866 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 71753 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 79828 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 78122 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 45808 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 45167 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 61775 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 80981 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 112394 просмотра
"Существенный прогресс в продвижении достойного мира": Умеров доложил Зеленскому об итогах переговоров в США

Киев • УНН

 66 просмотра

Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Президенту Зеленскому о результатах переговоров в США. Киев имеет существенный прогресс в продвижении мира и сближении позиций с американской стороной.

Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому об итогах переговоров в Соединенных Штатах. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Умерова, Киев имеет "существенный прогресс в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной".

Наши ключевые цели – безопасность, суверенитет и надежный мир – остаются неизменными и разделяются американской стороной

- написал Умеров.

Он добавил, что впереди – продолжение консультаций и работа над согласованием совместного рамочного решения.

Напомним

Во Флориде завершились переговоры украинской и американской делегаций по плану завершения войны в Украине. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что встреча была достаточно продуктивной, однако "нам еще есть над чем работать".

"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США29.11.25, 13:00 • 15221 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Рустем Умеров
Марко Рубио
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Флорида
Киев