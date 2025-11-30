"Существенный прогресс в продвижении достойного мира": Умеров доложил Зеленскому об итогах переговоров в США
Киев • УНН
Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Президенту Зеленскому о результатах переговоров в США. Киев имеет существенный прогресс в продвижении мира и сближении позиций с американской стороной.
Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому об итогах переговоров в Соединенных Штатах. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
По словам Умерова, Киев имеет "существенный прогресс в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной".
Наши ключевые цели – безопасность, суверенитет и надежный мир – остаются неизменными и разделяются американской стороной
Он добавил, что впереди – продолжение консультаций и работа над согласованием совместного рамочного решения.
Напомним
Во Флориде завершились переговоры украинской и американской делегаций по плану завершения войны в Украине. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что встреча была достаточно продуктивной, однако "нам еще есть над чем работать".
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США29.11.25, 13:00 • 15221 просмотр