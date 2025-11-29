"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США

Президент Украины Владимир Зеленский назвал задачу, которую дал украинской делегации во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, отправившейся в США на мирные переговоры, - "оперативно и содержательно готовить определение шагов для окончания войны", пишет УНН.

Секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты. Сегодня был доклад Рустема, и задача четкая – оперативно и содержательно готовить определение шагов для окончания войны - написал Зеленский.

"Украина продолжает максимально конструктивно работать с Америкой, и мы рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны в Соединенных Штатах. Ожидаю доклад нашей делегации по итогам работы, которая состоится в это воскресенье. Украина работает ради достойного мира. Слава Украине!" - подчеркнул Президент.

В ОП подтвердили: украинская делегация, которую возглавляет Умеров, отправилась в США на переговоры