В ОП подтвердили: украинская делегация, которую возглавляет Умеров, отправилась в США на переговоры
Киев • УНН
Украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым отбыла в США для переговоров. В ее состав также вошел начальник ГУР Кирилл Буданов. Делегация уже доложила Президенту Зеленскому о подготовке к встречам.
Украинская делегация, возглавляемая секретарем СНБО Рустемом Умеровым, отправилась в США на переговоры. Уже был доклад Президенту Украины Владимиру Зеленскому о подготовке к встречам с американской стороной. Об этом сообщил журналистам советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает УНН.
Подробности
"Сегодня уже был доклад Умерова Президенту о подготовке к встречам с американской стороной. Делегация уже в пути", - сообщил Литвин.
По его словам, делегацию возглавляет Умеров. Начальник ГУР Кирилл Буданов находится в составе делегации и принимает участие в переговорах.
Дополнение
В пятницу, 28 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях состава делегации на переговорах между Украиной и США, согласно которому секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров возглавил состав делегации вместо уволенного руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.
Напомним
СМИ сообщали, что украинские чиновники Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, по сообщениям, отправились в США для дальнейшего обсуждения мирного плана.
Перед этим Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в ближайшее время встречи с американской стороной.