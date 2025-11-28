Зеленский подписал указ об увольнении Ермака с должности Главы Офиса президента

$42.190.11
48.870.08
ukenru
15:39 • 940 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22 • 2660 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
13:56 • 11930 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08 • 12445 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 11228 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
11:00 • 26738 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 19442 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 17568 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 32276 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 19420 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
82%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинца нашли мертвым в сгоревшем автомобиле в Вене - СМИPhoto28 ноября, 06:12 • 19684 просмотра
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башняхVideo28 ноября, 07:16 • 20039 просмотра
Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться28 ноября, 07:24 • 22975 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы28 ноября, 07:39 • 22405 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 23679 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:56 • 11932 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе12:04 • 14696 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto11:00 • 26741 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 23883 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 32279 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Село
Германия
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 22487 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 39760 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 59884 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 92524 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 107483 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Золото
ЗРК Бук
Ракетный комплекс "Тор

Зеленский подписал указ об увольнении Ермака с должности Главы Офиса президента

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент Владимир Зеленский подписал указ №868/2025 об увольнении Андрея Ермака с должности Главы Офиса президента. Соответствующее решение опубликовано на сайте интернет-представительства главы государства.

Зеленский подписал указ об увольнении Ермака с должности Главы Офиса президента

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности Главы Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующее решение опубликовано на сайте интернет-представительства главы государств, пишет УНН.

Детали

Зеленский подписал указ №868/2025 об увольнении Андрея Ермака с ранее занимаемой должности. 

Об увольнении А.Ермака с должности Руководителя Офиса Президента Украины 

– говорится в тексте указа.

Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский28.11.25, 17:22 • 2678 просмотров

Степан Гафтко

Политика
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский