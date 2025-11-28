Зеленский подписал указ об увольнении Ермака с должности Главы Офиса президента
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский подписал указ №868/2025 об увольнении Андрея Ермака с должности Главы Офиса президента. Соответствующее решение опубликовано на сайте интернет-представительства главы государства.
Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности Главы Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующее решение опубликовано на сайте интернет-представительства главы государств, пишет УНН.
Детали
Зеленский подписал указ №868/2025 об увольнении Андрея Ермака с ранее занимаемой должности.
Об увольнении А.Ермака с должности Руководителя Офиса Президента Украины
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский28.11.25, 17:22 • 2678 просмотров