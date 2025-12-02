Питання НАТО в угоді для припинення війни буде розглядатися окремо з Альянсом - Рютте

$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 3718 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54 • 14249 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 15403 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 12994 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 15247 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 48301 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 47547 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 58634 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 49122 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 45044 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.1м/с
93%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України2 грудня, 04:03 • 37787 перегляди
Штурмовики зс рф на Покровському напрямку грабують тіла своїх товаришів по службі - "АТЕШ"2 грудня, 05:42 • 4540 перегляди
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА2 грудня, 07:07 • 28152 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 2 грудня, 07:31 • 16956 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 14589 перегляди
Публікації
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:54 • 14233 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Ексклюзив
11:33 • 15388 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 14600 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 48293 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 48651 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Тімур Міндіч
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Ірландія
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 37394 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 39639 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 95997 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 70915 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 86972 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
The Guardian

Питання НАТО в угоді для припинення війни буде розглядатися окремо з Альянсом - Рютте

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що питання НАТО в угоді про припинення війни рф проти України розглядатимуть окремо з Альянсом. Це питання тісно координується з американцями.

Питання НАТО в угоді для припинення війни буде розглядатися окремо з Альянсом - Рютте

Питання НАТО в угоді про припинення війни рф проти України буде розглядатися окремо з Альянсом, заявив під час пресконференції у вівторок Генсек НАТО Марк Рютте, пише УНН.

Деталі

"Усе, що стосується НАТО, згадане в угоді про припинення війни, очевидно, буде розглядатися окремо з НАТО", - сказав Рютте.

З його слів, "тісно координуючи дії з американцями, ми запевняємося, що це окреме питання для розгляду".

Генсек НАТО наголосив: "Ми тісно координуємо дії з американцями та допомагаємо, де тільки можемо, як НАТО, для укладення цієї мирної угоди". "І я можу запевнити вас, що коли йдеться про всі аспекти потенційної майбутньої мирної угоди щодо України, ми тісно координуємо дії з американцями", - зазначив він.

Україна ризикує втратити можливість приєднання до НАТО через угоди між США, Альянсом і росією - CNN01.12.25, 10:35 • 3868 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Марк Рютте
НАТО
Україна