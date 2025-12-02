Питання НАТО в угоді для припинення війни буде розглядатися окремо з Альянсом - Рютте

Питання НАТО в угоді про припинення війни рф проти України буде розглядатися окремо з Альянсом, заявив під час пресконференції у вівторок Генсек НАТО Марк Рютте, пише УНН.

Деталі

"Усе, що стосується НАТО, згадане в угоді про припинення війни, очевидно, буде розглядатися окремо з НАТО", - сказав Рютте.

З його слів, "тісно координуючи дії з американцями, ми запевняємося, що це окреме питання для розгляду".

Генсек НАТО наголосив: "Ми тісно координуємо дії з американцями та допомагаємо, де тільки можемо, як НАТО, для укладення цієї мирної угоди". "І я можу запевнити вас, що коли йдеться про всі аспекти потенційної майбутньої мирної угоди щодо України, ми тісно координуємо дії з американцями", - зазначив він.

