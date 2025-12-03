"Миллиард, или чуть больше": Генсек НАТО озвучил ежемесячную потребность на PURL на американское оружие для Украины в следующем году

В следующем году на инициативу PURL по американскому оружию для Украины может понадобиться как минимум 1 миллиард, а возможно и чуть больше 1 миллиарда в месяц, сообщил Генсек НАТО Марк Рютте журналистам перед заседанием министров иностранных дел НАТО в среду, пишет УНН.

"Если посмотреть на общие цифры, как я сказал вчера, то сейчас имеем четыре миллиарда. Итак, это означает, что мы действительно идем по пути к 1 миллиарду в месяц в августе, сентябре, октябре, ноябре, и я так, с осторожным оптимизмом смотрю на то, что мы достигнем 5 миллиардов за весь год", - сказал Генсек НАТО.

А потом в следующем году нам снова понадобится много денег на весь год, как минимум 1 миллиард, возможно даже чуть больше 1 миллиарда в месяц. Это может быть около 15, возможно, чуть больше, на весь год, когда речь идет об этом важнейшем американском снаряжении - отметил Рютте.

По его словам, речь идет о "наступательных и оборонительных средствах, включая перехватчики для систем ПВО, которые критически важны для обеспечения безопасности украинских гражданских лиц и гражданской инфраструктуры".

"Так что очень хорошо, что этот поток есть, что европейцы активизируются, и, кстати, Канада тоже много делает здесь. Так что очень, очень рад, что все работает", - сказал он.

