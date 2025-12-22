Буданов попередив про підготовку рф до нападу на Європу вже у 2027 році
Київ • УНН
Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що росія готується до відкритого конфлікту з Європою, перенісши терміни можливої атаки з 2030-го на 2027 рік. москва вважає європейську спільноту "слабкою та розділеною".
москва суттєво прискорює графік можливої агресії проти країн ЄС, вважаючи європейську спільноту "слабкою та розділеною". Про це, як повідомляє Forbes, заявив керівник ГУР Кирило Буданов, пише УНН.
Деталі
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що росія готується до відкритого конфлікту з Європою, зокрема з країнами Балтії та Польщею. За даними розвідки, кремль переніс терміни ймовірної атаки з 2030-го на 2027 рік. Буданов підкреслив, що зупинити російську експансію в інших напрямках можуть США та Китай, проте саму Європу агресор сприймає як вразливу ціль.
москва готується вийти проти Європи, ймовірно, країн Балтії та Польщі, через два роки, перенісши свій графік з 2030 на 2027 рік
"Новий імпульс та енергія": Буданов оптимістично оцінив участь команди Трампа у мирних переговорах22.12.25, 16:22 • 410 переглядiв