Буданов предупредил о подготовке РФ к нападению на Европу уже в 2027 году

Москва существенно ускоряет график возможной агрессии против стран ЕС, считая европейское сообщество "слабым и разделенным". Об этом, как сообщает Forbes, заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов, пишет УНН.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к открытому конфликту с Европой, в частности со странами Балтии и Польшей. По данным разведки, Кремль перенес сроки вероятной атаки с 2030-го на 2027 год. Буданов подчеркнул, что остановить российскую экспансию в других направлениях могут США и Китай, однако саму Европу агрессор воспринимает как уязвимую цель.

