Буданов предупредил о подготовке РФ к нападению на Европу уже в 2027 году

Эксклюзив
14:35 • 186 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 1596 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 5882 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 10045 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 11598 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 14276 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 13791 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 12003 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 11373 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 8256 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - ГенштабPhoto22 декабря, 04:50 • 36951 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 20136 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 22317 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу09:41 • 17124 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 12847 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:35 • 186 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 13045 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 53047 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 75120 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 109360 просмотра
УНН Lite
У долгожданной «Одиссеи» Нолана появился трейлерVideo14:33 • 108 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 22510 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 20324 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 30842 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 31745 просмотра
Буданов предупредил о подготовке РФ к нападению на Европу уже в 2027 году

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к открытому конфликту с Европой, перенеся сроки возможной атаки с 2030-го на 2027 год. Москва считает европейское сообщество "слабым и разделенным".

Буданов предупредил о подготовке РФ к нападению на Европу уже в 2027 году

Москва существенно ускоряет график возможной агрессии против стран ЕС, считая европейское сообщество "слабым и разделенным". Об этом, как сообщает Forbes, заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов, пишет УНН.

Подробности

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к открытому конфликту с Европой, в частности со странами Балтии и Польшей. По данным разведки, Кремль перенес сроки вероятной атаки с 2030-го на 2027 год. Буданов подчеркнул, что остановить российскую экспансию в других направлениях могут США и Китай, однако саму Европу агрессор воспринимает как уязвимую цель.

Москва готовится выступить против Европы, вероятно, стран Балтии и Польши, через два года, перенеся свой график с 2030 на 2027 год 

– подчеркнул руководитель ГУР.

"Новый импульс и энергия": Буданов оптимистично оценил участие команды Трампа в мирных переговорах22.12.25, 16:22 • 552 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Европа
Китай
Соединённые Штаты
Польша