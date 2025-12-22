"Новый импульс и энергия": Буданов оптимистично оценил участие команды Трампа в мирных переговорах

Главный разведчик Украины, глава ГУР Кирилл Буданов официально присоединился к переговорному процессу и демонстрирует оптимизм относительно сотрудничества с американской делегацией президента США Дональда Трампа. Об этом Буданов заявил в интервью Forbes, пишет УНН.

Кирилл Буданов стал ключевой фигурой в группе прямых переговоров с командой президента Трампа. Несмотря на опасения относительно возможного ослабления поддержки, глава ГУР заявил о позитивных сдвигах в диалоге.

Команда переговорщиков от Украины теперь сосредоточена на жестких гарантиях безопасности, которые Буданов называет "механизмом реагирования на нарушения", чтобы избежать повторения ошибок Будапештского меморандума.

На самом деле они (американская делегация – ред.) принесли новый импульс и энергию в процесс. Могу сказать, что я с оптимизмом смотрю в будущее