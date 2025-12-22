$42.250.09
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 5268 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 9258 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 11197 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 13934 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 13553 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 11878 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 11309 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 8212 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
22 декабря, 07:25 • 15608 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Новый импульс и энергия": Буданов оптимистично оценил участие команды Трампа в мирных переговорах

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Глава ГУР Кирилл Буданов присоединился к переговорам с американской делегацией Трампа, выразив оптимизм. Он заявил о позитивных сдвигах и сосредоточенности на жестких гарантиях безопасности.

"Новый импульс и энергия": Буданов оптимистично оценил участие команды Трампа в мирных переговорах

Главный разведчик Украины, глава ГУР Кирилл Буданов официально присоединился к переговорному процессу и демонстрирует оптимизм относительно сотрудничества с американской делегацией президента США Дональда Трампа. Об этом Буданов заявил в интервью Forbes, пишет УНН.

Детали

Кирилл Буданов стал ключевой фигурой в группе прямых переговоров с командой президента Трампа. Несмотря на опасения относительно возможного ослабления поддержки, глава ГУР заявил о позитивных сдвигах в диалоге.

Команда переговорщиков от Украины теперь сосредоточена на жестких гарантиях безопасности, которые Буданов называет "механизмом реагирования на нарушения", чтобы избежать повторения ошибок Будапештского меморандума.

На самом деле они (американская делегация – ред.) принесли новый импульс и энергию в процесс. Могу сказать, что я с оптимизмом смотрю в будущее 

– прокомментировал Буданов отношения с представителями Белого дома.

Переговоры между сторонами "многосторонние и сложные", – как сказал глава украинского ГУР, – а "не просто двусторонние".

Зеленский на совещании с Будановым определил акценты в переговорах на фоне визита делегации Украины в США29.11.25, 13:16 • 11237 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина