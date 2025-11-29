Зеленский на совещании с Будановым определил акценты в переговорах на фоне визита делегации Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о совещании с руководителем ГУР Минобороны Кириллом Будановым, на котором "определили некоторые акценты, которые важны в процессе переговоров", пишет УНН.

Совещание с руководителем ГУР Кириллом Будановым. Кирилл доложил о ситуации с безопасностью, о политической ситуации вокруг Украины и о имеющихся сейчас перспективах. Определили некоторые акценты, которые важны в процессе переговоров - написал Зеленский.

Дополнение

Кирилл Буданов, согласно указу Президента, является участником делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями российской федерации по достижению справедливого и устойчивого мира.

Президент подтвердил, что секретарь СНБО Украины, глава украинской делегации, Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

Ранее журналист The Economist Оливер Кэрролл заявлял, что "Буданов направляется на переговоры в США". Однако впоследствии журналист Оливер Кэрролл в X указал, что "произошла смена плана. Поскольку Киев все еще ошеломлен вчерашними новостями, Буданову приказали остаться в Киеве. Вместо него в США будет заместитель генерала Скибицкий. Я так понимаю, что такое решение было принято поздно вчера вечером".