07:54 • 196 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областей: понад пів мільйона споживачів без світла
02:21 • 14343 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 26161 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 28188 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 33230 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 45631 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 28634 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 21826 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 44165 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 23243 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
28 листопада, 13:56 • 45632 перегляди
Буданов прямує на переговори до США - The Economist

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Начальник ГУР Кирило Буданов, за словами журналіста The Economist, прямує до США, можливо, як керівник переговорного процесу. Раніше до США вирушили Рустем Умеров та Сергій Кислиця для обговорення мирного плану.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прямує на переговори до США, можливо, як глава переговорної делегації, заявив журналіст The Economist Олівер Керолл в Х, передає УНН.

Деталі

"Мені сказали, що генерал Буданов прямує до США. Можливо, як керівник переговорного процесу (буде оголошено пізніше). Переговори, схоже, тривають. Трамп не дозволить українським проблемам стати на заваді нерівному миру", - написав Керолл.

Доповнення

Українські чиновники Рустем Умеров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, за повідомленнями, вирушили до США для подальшого обговорення мирного плану.

Перед цим Президент України Володимир Зеленський анонсував найближчим часом зустрічі з американською стороною.

Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер повідомляв у соцмережі Х, що замість звільненого з посади керівника ОП Андрія Єрмака у переговорах з посланцем Трампа Стівом Віткоффом та делегацією США братиме участь секретар РНБО Рустем Умєров.

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади керівника Офісу Президента Андрія Єрмака 28 листопада.

Павло Башинський

