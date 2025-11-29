Буданов прямує на переговори до США - The Economist

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прямує на переговори до США, можливо, як глава переговорної делегації, заявив журналіст The Economist Олівер Керолл в Х, передає УНН.

Деталі

"Мені сказали, що генерал Буданов прямує до США. Можливо, як керівник переговорного процесу (буде оголошено пізніше). Переговори, схоже, тривають. Трамп не дозволить українським проблемам стати на заваді нерівному миру", - написав Керолл.

Доповнення

Українські чиновники Рустем Умеров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, за повідомленнями, вирушили до США для подальшого обговорення мирного плану.

Перед цим Президент України Володимир Зеленський анонсував найближчим часом зустрічі з американською стороною.

Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер повідомляв у соцмережі Х, що замість звільненого з посади керівника ОП Андрія Єрмака у переговорах з посланцем Трампа Стівом Віткоффом та делегацією США братиме участь секретар РНБО Рустем Умєров.

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади керівника Офісу Президента Андрія Єрмака 28 листопада.