Умєров і Кислиця вже вирушили до США для обговорення мирного плану Трампа

Українські чиновники Рустем Умеров та перший заступник Мінах закордонних справ Сергій Кислиця вирушили до США для подальшого обговорення мирного плану. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерело, знайоме з цим питанням, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що українська делегація зустрінеться у Флориді зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Українська делегація вирушає до США для подальшого обговорення мирного плану, запропонованого президентом Трампом - йдеться у повідомленні.

Також Віткофф має очолити делегацію США на переговорах у Росії наступного тижня.

Нагадаємо

Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер повідомив у соцмережі Х, що замість звільненого з посади Голови ОП Андрія Єрмака у переговорах з посланцем Трампа Стівом Віткоффом та делегацією США братиме участь Секретар РНБО Рустем Умеров.

"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуків