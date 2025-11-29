Умєров і Кислиця вже вирушили до США для обговорення мирного плану Трампа
Київ • УНН
Українські чиновники Рустем Умеров та Сергій Кислиця відправилися до США для обговорення мирного плану. Вони зустрінуться з посланником США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Флориді.
Українські чиновники Рустем Умеров та перший заступник Мінах закордонних справ Сергій Кислиця вирушили до США для подальшого обговорення мирного плану. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерело, знайоме з цим питанням, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що українська делегація зустрінеться у Флориді зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером.
Українська делегація вирушає до США для подальшого обговорення мирного плану, запропонованого президентом Трампом
Також Віткофф має очолити делегацію США на переговорах у Росії наступного тижня.
Нагадаємо
Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер повідомив у соцмережі Х, що замість звільненого з посади Голови ОП Андрія Єрмака у переговорах з посланцем Трампа Стівом Віткоффом та делегацією США братиме участь Секретар РНБО Рустем Умеров.
