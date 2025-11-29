Умєров і Кислиця вже вирушили до США для обговорення мирного плану Трампа

$42.190.11
48.870.08
ukenru
02:21 • 12354 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 22598 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 26190 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 31347 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 43128 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 28042 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 21419 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 43034 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 23076 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 19384 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
100%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Після російських фейкових заяв про захоплення Куп'янська там фіксувалося лише 40 абонентів радіообміну – Сирський 28 листопада, 20:49 • 6940 перегляди
Київ під комбінованою атакою рф: у столиці численні пожежі, пошкоджені багатоповерхівки28 листопада, 23:08 • 7334 перегляди
Кабмін звільнив Григоренко з посади першого заступника міністра культури28 листопада, 23:52 • 7894 перегляди
У Києві підтверджено загибель людини внаслідок атаки рф01:37 • 6800 перегляди
Кількість постраждалих у Києві зросла до 11: в ДСНС показали наслідкиPhoto03:02 • 11125 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 43140 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 34340 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 43043 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 41728 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 46619 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Оксана Маркарова
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Київська область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 28000 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 45768 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 65666 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 97839 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 112607 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Золото

Умєров і Кислиця вже вирушили до США для обговорення мирного плану Трампа

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Українські чиновники Рустем Умеров та Сергій Кислиця відправилися до США для обговорення мирного плану. Вони зустрінуться з посланником США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Флориді.

Умєров і Кислиця вже вирушили до США для обговорення мирного плану Трампа

Українські чиновники Рустем Умеров та перший заступник Мінах закордонних справ Сергій Кислиця вирушили до США для подальшого обговорення мирного плану. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерело, знайоме з цим питанням, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що українська делегація зустрінеться у Флориді зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Українська делегація вирушає до США для подальшого обговорення мирного плану, запропонованого президентом Трампом

- йдеться у повідомленні.

Також Віткофф має очолити делегацію США на переговорах у Росії наступного тижня.

Нагадаємо

Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер повідомив у соцмережі Х, що замість звільненого з посади Голови ОП Андрія Єрмака у переговорах з посланцем Трампа Стівом Віткоффом та делегацією США братиме участь Секретар РНБО Рустем Умеров.

"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуків29.11.25, 03:21 • 12346 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Financial Times
Bloomberg
Сергій Кислиця
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сполучені Штати Америки
Флорида