Умеров и Кислица уже отправились в США для обсуждения мирного плана Трампа
Киев • УНН
Украинские чиновники Рустем Умеров и Сергей Кислица отправились в США для обсуждения мирного плана. Они встретятся с посланником США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером во Флориде.
Украинские чиновники Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица отправились в США для дальнейшего обсуждения мирного плана. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, передает УНН.
Подробности
Отмечается, что украинская делегация встретится во Флориде со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.
Украинская делегация отправляется в США для дальнейшего обсуждения мирного плана, предложенного президентом Трампом
Также Уиткофф должен возглавить делегацию США на переговорах в России на следующей неделе.
Напомним
Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети Х, что вместо уволенного с должности Главы ОП Андрея Ермака в переговорах с посланником Трампа Стивом Уиткоффом и делегацией США будет участвовать Секретарь СНБО Рустем Умеров.
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысков29.11.25, 03:21 • 12325 просмотров