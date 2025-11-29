$42.190.11
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысков

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Экс-глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении поехать на фронт после обысков НАБУ и САП в его доме 28 ноября. Он сообщил, что готов к любым последствиям и чувствует дискредитацию.

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак после своей отставки намерен отправиться на фронт. Об этом он заявил в комментарии изданию The New York Post, передает УНН.

Детали

В пятницу, 28 ноября, Андрей Ермак после обыска в его квартире, проведенного Национальным антикоррупционным бюро Украины, сообщил журналистам, что "готов к любым последствиям" и назвал себя "честным и порядочным человеком". Он извинился заранее, если не будет отвечать на звонки, и не уточнил, каким образом или когда именно планирует поехать на передовую.

Репортер New York Post показала его сообщение на своей странице в социальной сети Х.

"Я служил Украине и находился в Киеве 24 февраля 2024 года. Возможно, мы еще увидимся. Слава Украине", - написал Ермак.

Он также заявил, что чувствует дискредитацию и отсутствие поддержки.

Мое достоинство не было защищено, несмотря на то, что я был в Киеве с 24 февраля 2022 года. Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт

- отметил Ермак.

Также он выразил недовольство "клеветой" в свой адрес и "отсутствием поддержки со стороны тех, кто знает правду".

"Меня тошнит от грязи, которая направлена против меня, а еще больше - отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду", - добавил он.

Напомним

В пятницу, 28 ноября, источники УНН подтвердили проведение обысков НАБУ и САП у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Позже Андрей Ермак сообщил о процессуальных действиях НАБУ и САП в его квартире. Он заявил о полном содействии следствию и доступе к квартире.

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Глава государства также объявил о перезагрузке Офиса Президента. В воскресенье, 29 ноября, состоятся консультации по новому руководителю.

Андрей Ермак подал в отставку за день до встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Целью визита было окончательное согласование позиций США и Украины перед поездкой Уиткоффа и Кушнера в Москву.

Вита Зеленецкая

