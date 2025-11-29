Ермак был "в беспамятстве", узнав о решении Зеленского его уволить - The Economist

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак был "вне себя", когда узнал о решении президента Украины Владимира Зеленского уволить его с должности главы ОП. Об этом информирует издание The Economist, передает УНН.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, накопивший огромную власть и множество врагов, стал самой заметной жертвой коррупционного скандала на фоне дипломатического давления на Украину. - пишет издание.

Отмечается, что Ермака годами считали "человеком слишком могущественным, чтобы пасть". По словам инсайдеров, он был "вне себя", узнав о решении президента уволить его с должности главы ОП.

Несмотря на пятничные обыски, которые, по сообщениям, были связаны с этой схемой (Миндичгейтом, - ред.), Ермак не был назван фигурантом дела. Он отрицает любые правонарушения. Но его огромный статус в центре украинской политики сделал его очевидной мишенью для тех, кто хотел его крови. Сообщения также предполагают, что он сыграл центральную роль в необдуманных шагах по лишению антикоррупционных органов независимости в июле, которые, вероятно, были направлены на прекращение расследования в отношении Энергоатома. На демонстрациях, которые заставили правительство отменить это решение в течение нескольких дней, имя Ермака появилось на плакатах - сообщает The Economist.

В статье говорится, что на прошлой неделе ряд высокопоставленных чиновников и депутатов призвал президента уволить Ермака.

Однако Зеленский, посоветовавшись с ближайшими советниками, "сначала решил не обращать внимания на критику", и 22 ноября назначил Ермака главным переговорщиком на "решающем этапе мирного процесса", когда Украине передали американо-российский мирный план с пророссийскими условиями.

The Economist также отмечает, что преемник Ермака не будет обладать такой властью и влиянием, и это станет ударом по политической машине президента.

Издание прогнозирует, что заменить Ермака на посту главы ОП могут бывший посол Украины в США Оксана Маркарова или же вице-премьер-министр Михаил Федоров.

По мнению авторов статьи, руководитель ГУР Кирилл Буданов может стать главным переговорщиком от Украины вместо уже уволенного Ермака.

Напомним

В пятницу, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Глава государства также объявил о перезагрузке Офиса Президента. В воскресенье, 29 ноября состоятся консультации по новому руководителю.

Андрей Ермак подал в отставку за день до встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Целью визита было окончательное согласование позиций США и Украины перед поездкой Уиткоффа и Кушнера в Москву.

Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT