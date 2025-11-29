Ермак был "в беспамятстве", узнав о решении Зеленского его уволить - The Economist

$42.190.11
48.870.08
ukenru
20:59 • 7678 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 17716 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 23820 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 33851 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 25102 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 19536 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 39074 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 22297 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18829 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 42685 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
94%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Тернопольский дом, пораженный российскими ракетами 19 ноября, будет демонтирован — он не подлежит восстановлению — ОВА28 ноября, 16:12 • 5812 просмотра
Не предусматривает приватизации: ГП "Леса Украины" переходит в статус акционерного общества28 ноября, 16:36 • 5614 просмотра
Танкер теневого флота рф Kairos загорелся у берегов Турции после вероятного подрыва на минеPhoto28 ноября, 16:49 • 4038 просмотра
Фатальное сочетание: Туск отреагировал на "политический кризис в Украине" и хаос в переговорах по мирному плану28 ноября, 18:15 • 3848 просмотра
Ермак подал в отставку за день до встречи с Уиткоффом и Кушнером28 ноября, 18:54 • 3692 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 33856 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 30264 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 39076 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 38397 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 42686 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Турция
Купянск
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 26439 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 43931 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 63857 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 96155 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 110970 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Бильд
Financial Times
Truth Social

Ермак был "в беспамятстве", узнав о решении Зеленского его уволить - The Economist

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак был шокирован и растерян, узнав о решении Зеленского уволить его с должности главы ОП, хотя ранее его считали слишком влиятельным, чтобы уйти в отставку.

Ермак был "в беспамятстве", узнав о решении Зеленского его уволить - The Economist

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак был "вне себя", когда узнал о решении президента Украины Владимира Зеленского уволить его с должности главы ОП. Об этом информирует издание The Economist, передает УНН.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, накопивший огромную власть и множество врагов, стал самой заметной жертвой коррупционного скандала на фоне дипломатического давления на Украину.

- пишет издание.

Отмечается, что Ермака годами считали "человеком слишком могущественным, чтобы пасть". По словам инсайдеров, он был "вне себя", узнав о решении президента уволить его с должности главы ОП.

Несмотря на пятничные обыски, которые, по сообщениям, были связаны с этой схемой (Миндичгейтом, - ред.), Ермак не был назван фигурантом дела. Он отрицает любые правонарушения. Но его огромный статус в центре украинской политики сделал его очевидной мишенью для тех, кто хотел его крови. Сообщения также предполагают, что он сыграл центральную роль в необдуманных шагах по лишению антикоррупционных органов независимости в июле, которые, вероятно, были направлены на прекращение расследования в отношении Энергоатома. На демонстрациях, которые заставили правительство отменить это решение в течение нескольких дней, имя Ермака появилось на плакатах

- сообщает The Economist.

В статье говорится, что на прошлой неделе ряд высокопоставленных чиновников и депутатов призвал президента уволить Ермака.

Однако Зеленский, посоветовавшись с ближайшими советниками, "сначала решил не обращать внимания на критику", и 22 ноября назначил Ермака главным переговорщиком на "решающем этапе мирного процесса", когда Украине передали американо-российский мирный план с пророссийскими условиями.

The Economist также отмечает, что преемник Ермака не будет обладать такой властью и влиянием, и это станет ударом по политической машине президента.

Издание прогнозирует, что заменить Ермака на посту главы ОП могут бывший посол Украины в США Оксана Маркарова или же вице-премьер-министр Михаил Федоров.

По мнению авторов статьи, руководитель ГУР Кирилл Буданов может стать главным переговорщиком от Украины вместо уже уволенного Ермака.

Напомним

В пятницу, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Глава государства также объявил о перезагрузке Офиса Президента. В воскресенье, 29 ноября состоятся консультации по новому руководителю.

Андрей Ермак подал в отставку за день до встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Целью визита было окончательное согласование позиций США и Украины перед поездкой Уиткоффа и Кушнера в Москву.

Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT28.11.25, 21:59 • 7678 просмотров

Вита Зеленецкая

Политика
Энергоатом
Тимур Миндич
Обыск
Война в Украине
Оксана Маркарова
The Economist
Михаил Федоров
Андрій Єрмак
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина