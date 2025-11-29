Ермак был "в беспамятстве", узнав о решении Зеленского его уволить - The Economist
Киев • УНН
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак был шокирован и растерян, узнав о решении Зеленского уволить его с должности главы ОП, хотя ранее его считали слишком влиятельным, чтобы уйти в отставку.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак был "вне себя", когда узнал о решении президента Украины Владимира Зеленского уволить его с должности главы ОП. Об этом информирует издание The Economist, передает УНН.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, накопивший огромную власть и множество врагов, стал самой заметной жертвой коррупционного скандала на фоне дипломатического давления на Украину.
Отмечается, что Ермака годами считали "человеком слишком могущественным, чтобы пасть". По словам инсайдеров, он был "вне себя", узнав о решении президента уволить его с должности главы ОП.
Несмотря на пятничные обыски, которые, по сообщениям, были связаны с этой схемой (Миндичгейтом, - ред.), Ермак не был назван фигурантом дела. Он отрицает любые правонарушения. Но его огромный статус в центре украинской политики сделал его очевидной мишенью для тех, кто хотел его крови. Сообщения также предполагают, что он сыграл центральную роль в необдуманных шагах по лишению антикоррупционных органов независимости в июле, которые, вероятно, были направлены на прекращение расследования в отношении Энергоатома. На демонстрациях, которые заставили правительство отменить это решение в течение нескольких дней, имя Ермака появилось на плакатах
В статье говорится, что на прошлой неделе ряд высокопоставленных чиновников и депутатов призвал президента уволить Ермака.
Однако Зеленский, посоветовавшись с ближайшими советниками, "сначала решил не обращать внимания на критику", и 22 ноября назначил Ермака главным переговорщиком на "решающем этапе мирного процесса", когда Украине передали американо-российский мирный план с пророссийскими условиями.
The Economist также отмечает, что преемник Ермака не будет обладать такой властью и влиянием, и это станет ударом по политической машине президента.
Издание прогнозирует, что заменить Ермака на посту главы ОП могут бывший посол Украины в США Оксана Маркарова или же вице-премьер-министр Михаил Федоров.
По мнению авторов статьи, руководитель ГУР Кирилл Буданов может стать главным переговорщиком от Украины вместо уже уволенного Ермака.
Напомним
В пятницу, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке главы Офиса Президента Андрея Ермака.
Глава государства также объявил о перезагрузке Офиса Президента. В воскресенье, 29 ноября состоятся консультации по новому руководителю.
Андрей Ермак подал в отставку за день до встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Целью визита было окончательное согласование позиций США и Украины перед поездкой Уиткоффа и Кушнера в Москву.
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT28.11.25, 21:59 • 7678 просмотров