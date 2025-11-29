Єрмак був "у нестямі", дізнавшись про рішення Зеленського його звільнити - The Economist

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак був "у нестямі", коли дізнався про рішення президента України Володимира Зеленського звільнити його з посади голови ОП. Про це інформує видання The Economist, передає УНН.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який накопичив величезну владу і безліч ворогів, став найпомітнішою жертвою корупційного скандалу на тлі дипломатичного тиску на Україну - пише видання.

Зазначається, що Єрмака роками вважали "людиною надто могутньою, щоб впасти". За словами інсайдерів, він був "у нестямі", дізнавшись про рішення президента звільнити його з посади глави ОП.

Попри п’ятничні обшуки, які, за повідомленнями, були пов’язані з цією схемою (Міндічгейтом, - ред.), Єрмак не був названий фігурантом справи. Він заперечує будь-які правопорушення. Але його величезний статус у центрі української політики зробив його очевидною мішенню для тих, хто хотів його крові. Повідомлення також припускають, що він зіграв центральну роль у необдуманих кроках щодо позбавлення антикорупційних органів незалежності в липні, які, ймовірно, були спрямовані на припинення розслідування щодо Енергоатому. На демонстраціях, які змусили уряд скасувати це рішення протягом кількох днів, ім'я Єрмака з’явилося на плакатах - повідомляє The Economist.

У статті йдеться, що минулого тижня низка високопоставлених чиновників і депутатів закликала президента звільнити Єрмака.

Однак Зеленський, порадившись із найближчими радниками, "спершу вирішив не звертати уваги на критику", і 22 листопада призначив Єрмака головним переговорником на "вирішальному етапі мирного процесу", коли Україні передали американсько-російський мирний план із проросійськими умовами.

The Economist також зазначає, що наступник Єрмака не матиме такої влади і впливу, й це стане ударом по політичній машині президента.

Видання прогнозує, що замінити Єрмака на посаді глави ОП можуть колишній посол України в США Оксана Маркарова або ж віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.

На думку авторів статті, керівник ГУР Кирило Буданов може стати головним перемовником від України замість уже звільненого Єрмака.

Нагадаємо

У п'ятницю, 28 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про відставку голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

Глава держави також оголосив про перезавантаження Офісу Президента. У неділю, 29 листопада відбудуться консультації щодо нового керівника.

Андрій Єрмак подав у відставку за день до зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Метою візиту було остаточне узгодження позицій США та України перед поїздкою Віткоффа і Кушнера до москви.

