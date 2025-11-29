Єрмак був "у нестямі", дізнавшись про рішення Зеленського його звільнити - The Economist
Київ • УНН
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак був шокований і розгублений, дізнавшись про рішення Зеленського звільнити його з посади голови ОП, хоча раніше його вважали надто впливовим, щоб піти у відставку.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак був "у нестямі", коли дізнався про рішення президента України Володимира Зеленського звільнити його з посади голови ОП. Про це інформує видання The Economist, передає УНН.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який накопичив величезну владу і безліч ворогів, став найпомітнішою жертвою корупційного скандалу на тлі дипломатичного тиску на Україну
Зазначається, що Єрмака роками вважали "людиною надто могутньою, щоб впасти". За словами інсайдерів, він був "у нестямі", дізнавшись про рішення президента звільнити його з посади глави ОП.
Попри п’ятничні обшуки, які, за повідомленнями, були пов’язані з цією схемою (Міндічгейтом, - ред.), Єрмак не був названий фігурантом справи. Він заперечує будь-які правопорушення. Але його величезний статус у центрі української політики зробив його очевидною мішенню для тих, хто хотів його крові. Повідомлення також припускають, що він зіграв центральну роль у необдуманих кроках щодо позбавлення антикорупційних органів незалежності в липні, які, ймовірно, були спрямовані на припинення розслідування щодо Енергоатому. На демонстраціях, які змусили уряд скасувати це рішення протягом кількох днів, ім'я Єрмака з’явилося на плакатах
У статті йдеться, що минулого тижня низка високопоставлених чиновників і депутатів закликала президента звільнити Єрмака.
Однак Зеленський, порадившись із найближчими радниками, "спершу вирішив не звертати уваги на критику", і 22 листопада призначив Єрмака головним переговорником на "вирішальному етапі мирного процесу", коли Україні передали американсько-російський мирний план із проросійськими умовами.
The Economist також зазначає, що наступник Єрмака не матиме такої влади і впливу, й це стане ударом по політичній машині президента.
Видання прогнозує, що замінити Єрмака на посаді глави ОП можуть колишній посол України в США Оксана Маркарова або ж віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.
На думку авторів статті, керівник ГУР Кирило Буданов може стати головним перемовником від України замість уже звільненого Єрмака.
Нагадаємо
У п'ятницю, 28 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про відставку голови Офісу Президента Андрія Єрмака.
Глава держави також оголосив про перезавантаження Офісу Президента. У неділю, 29 листопада відбудуться консультації щодо нового керівника.
Андрій Єрмак подав у відставку за день до зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Метою візиту було остаточне узгодження позицій США та України перед поїздкою Віткоффа і Кушнера до москви.
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT28.11.25, 21:59 • 8152 перегляди