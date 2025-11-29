Єрмак був "у нестямі", дізнавшись про рішення Зеленського його звільнити - The Economist

$42.190.11
48.870.08
ukenru
00:14 • 1214 перегляди
Наслідки комбінованої атаки на Київ: пошкоджено житлові будинки, 7 постраждалих, серед них дитина (оновлюється)
20:59 • 8144 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 17947 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 24012 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 34083 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 25181 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 19574 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 39162 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 22313 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 18837 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
94%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Тернопільський будинок, уражений російськими ракетами 19 листопада, буде демонтовано - він не підлягає відновленню - ОВА28 листопада, 16:12 • 6030 перегляди
Не передбачає приватизації: ДП "Ліси України" переходить у статус акціонерного товариства28 листопада, 16:36 • 5826 перегляди
Танкер тіньового флоту рф Kairos загорівся біля Туреччини після ймовірного підриву на мініPhoto28 листопада, 16:49 • 4230 перегляди
Фатальне поєднання: Туск відреагував на “політичну кризу в Україні” та хаос у переговорах щодо мирного плану28 листопада, 18:15 • 4064 перегляди
Єрмак подав у відставку за день до зустрічі із Віткоффом і Кушнером28 листопада, 18:54 • 3884 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 34088 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 30359 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 39166 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 38492 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 42791 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Оксана Маркарова
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Куп'янськ
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 26486 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 44013 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 63939 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 96242 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 111051 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Економіст (журнал)
Bild
Financial Times

Єрмак був "у нестямі", дізнавшись про рішення Зеленського його звільнити - The Economist

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак був шокований і розгублений, дізнавшись про рішення Зеленського звільнити його з посади голови ОП, хоча раніше його вважали надто впливовим, щоб піти у відставку.

Єрмак був "у нестямі", дізнавшись про рішення Зеленського його звільнити - The Economist

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак був "у нестямі", коли дізнався про рішення президента України Володимира Зеленського звільнити його з посади голови ОП. Про це інформує видання The Economist, передає УНН.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який накопичив величезну владу і безліч ворогів, став найпомітнішою жертвою корупційного скандалу на тлі дипломатичного тиску на Україну  

- пише видання.

Зазначається, що Єрмака роками вважали "людиною надто могутньою, щоб впасти". За словами інсайдерів, він був "у нестямі", дізнавшись про рішення президента звільнити його з посади глави ОП.

Попри п’ятничні обшуки, які, за повідомленнями, були пов’язані з цією схемою (Міндічгейтом, - ред.), Єрмак не був названий фігурантом справи. Він заперечує будь-які правопорушення. Але його величезний статус у центрі української політики зробив його очевидною мішенню для тих, хто хотів його крові. Повідомлення також припускають, що він зіграв центральну роль у необдуманих кроках щодо позбавлення антикорупційних органів незалежності в липні, які, ймовірно, були спрямовані на припинення розслідування щодо Енергоатому. На демонстраціях, які змусили уряд скасувати це рішення протягом кількох днів, ім'я Єрмака з’явилося на плакатах

- повідомляє The Economist.

У статті йдеться, що минулого тижня низка високопоставлених чиновників і депутатів закликала президента звільнити Єрмака. 

Однак Зеленський, порадившись із найближчими радниками, "спершу вирішив не звертати уваги на критику", і 22 листопада призначив Єрмака головним переговорником на "вирішальному етапі мирного процесу", коли Україні передали американсько-російський мирний план із проросійськими умовами.

The Economist також зазначає, що наступник Єрмака не матиме такої влади і впливу, й це стане ударом по політичній машині президента.

Видання прогнозує, що замінити Єрмака на посаді глави ОП можуть колишній посол України в США Оксана Маркарова або ж віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.

На думку авторів статті, керівник ГУР Кирило Буданов може стати головним перемовником від України замість уже звільненого Єрмака.

Нагадаємо

У п'ятницю, 28 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про відставку голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

Глава держави також оголосив про перезавантаження Офісу Президента. У неділю, 29 листопада відбудуться консультації щодо нового керівника.

Андрій Єрмак подав у відставку за день до зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Метою візиту було остаточне узгодження позицій США та України перед поїздкою Віткоффа і Кушнера до москви.

Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT28.11.25, 21:59 • 8152 перегляди

Віта Зеленецька

Політика
Енергоатом
Тімур Міндіч
Обшук
Війна в Україні
Оксана Маркарова
Економіст (журнал)
Михайло Федоров
Андрій Єрмак
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна