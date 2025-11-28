Перезавантаження: Зеленський завтра проведе консультації з тими, хто може очолити ОП

Президент України Володимир Зеленський анонсував перезавантаження Офісу Президента і заявив, що завтра проведе консультації з тими, хто може очолити цю інституцію, передає УНН.

... відбудеться перезавантаження Офісу Президента України... Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію - повідомив Зеленський.

Додамо

Раніше Зеленський заявив, що керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

Нагадаємо

НАБУ та САП провели обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про "процесуальні дії" НАБУ та САП у нього вдома.

Довідка

Андрій Єрмак керівник Офісу Президента України з 11 лютого 2020 року. Перед цим працював помічником Президента України. Був членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром", членом Національної інвестиційної ради. Багато років займався юридичною практикою та громадською діяльністю. Був засновником медійної компанії Garnet International Media Group. У 2019 році приєднався до передвиборчого штабу кандидата в Президенти Володимира Зеленського.