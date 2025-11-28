Перезагрузка: Зеленский завтра проведет консультации с теми, кто может возглавить ОП

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал перезагрузку Офиса Президента и заявил, что завтра проведет консультации с теми, кто может возглавить этот институт, передает УНН.

... состоится перезагрузка Офиса Президента Украины... Что касается нового руководителя Офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить этот институт - сообщил Зеленский.

Добавим

Ранее Зеленский заявил, что руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке.

Напомним

НАБУ и САП провели обыски у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о "процессуальных действиях" НАБУ и САП у него дома.

Справка

Андрей Ермак руководитель Офиса Президента Украины с 11 февраля 2020 года. До этого работал помощником Президента Украины. Был членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром", членом Национального инвестиционного совета. Много лет занимался юридической практикой и общественной деятельностью. Был основателем медийной компании Garnet International Media Group. В 2019 году присоединился к предвыборному штабу кандидата в Президенты Владимира Зеленского.