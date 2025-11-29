"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуків

$42.190.11
48.870.08
ukenru
02:21 • 92 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
20:59 • 9576 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 19072 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 24892 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 35226 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 25705 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 19801 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 39609 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 22400 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 18885 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.6м/с
88%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Не передбачає приватизації: ДП "Ліси України" переходить у статус акціонерного товариства28 листопада, 16:36 • 6588 перегляди
Танкер тіньового флоту рф Kairos загорівся біля Туреччини після ймовірного підриву на мініPhoto28 листопада, 16:49 • 4976 перегляди
Фатальне поєднання: Туск відреагував на “політичну кризу в Україні” та хаос у переговорах щодо мирного плану28 листопада, 18:15 • 4866 перегляди
Airbus терміново оновлює програмне забезпечення на літаках A320 після інциденту з системами керування польотом28 листопада, 18:23 • 3698 перегляди
Єрмак подав у відставку за день до зустрічі із Віткоффом і Кушнером28 листопада, 18:54 • 4654 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 35226 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 30759 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 39609 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 38839 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 43179 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Оксана Маркарова
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Куп'янськ
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 26641 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 44247 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 64179 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 96467 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 111273 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Економіст (журнал)
Bild

"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуків

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Ексглава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про намір поїхати на фронт після обшуків НАБУ та САП у його помешканні 28 листопада. Він повідомив, що готовий до будь-яких наслідків та відчуває дискредитацію.

"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуків

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак після своєї відставки має намір вирушити на фронт. Про це він заявив у коментарі виданню The New York Post, передає УНН.

Деталі

У п’ятницю, 28 листопада, Андрій Єрмак після обшуку в його помешканні, проведеного Національним антикорупційним бюро України повідомив журналістам, що "готовий до будь-яких наслідків" і назвав себе "чесною та порядною людиною". Він вибачився наперед, якщо не буде відповідати на дзвінки, і не уточнив, яким чином або коли саме планує поїхати на передову.

Репортерка New York Post показала його повідомлення на своїй сторінці у соціальній мережі Х

"Я служив Україні та перебував у Києві 24 лютого 2024 року. Можливо, ми ще побачимося. Слава Україні", - написав Єрмак.

Він також заявив, що відчуває дискредитацію та відсутність підтримки.

Мою гідність не було захищено, попри те, що я був у Києві з 24 лютого 2022 року. Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт

- зазначив Єрмак.

Також він висловив невдоволення "наклепами" на свою адресу та "відсутністю підтримки з боку тих, хто знає правду".

"Мене нудить від бруду, який спрямований проти мене, а ще більше - відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду", - додав він.

Нагадаємо

У п'ятницю, 28 листопада джерела УНН підтвердили проведення обшуків НАБУ та САП у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. 

Пізніше Андрій Єрмак повідомив про процесуальні дії НАБУ та САП у його помешканні. Він заявив про повне сприяння слідству та доступ до квартири.

У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про відставку голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

Глава держави також оголосив про перезавантаження Офісу Президента. У неділю, 29 листопада відбудуться консультації щодо нового керівника.

Андрій Єрмак подав у відставку за день до зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Метою візиту було остаточне узгодження позицій США та України перед поїздкою Віткоффа і Кушнера до москви.

Єрмак був "у нестямі", дізнавшись про рішення Зеленського його звільнити - The Economist 29.11.25, 02:02 • 808 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Обшук
Вибори в США
Соціальна мережа
Війна в Україні
Національне антикорупційне бюро України
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Київ