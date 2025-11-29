"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуків
Київ • УНН
Ексглава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про намір поїхати на фронт після обшуків НАБУ та САП у його помешканні 28 листопада. Він повідомив, що готовий до будь-яких наслідків та відчуває дискредитацію.
Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак після своєї відставки має намір вирушити на фронт. Про це він заявив у коментарі виданню The New York Post, передає УНН.
Деталі
У п’ятницю, 28 листопада, Андрій Єрмак після обшуку в його помешканні, проведеного Національним антикорупційним бюро України повідомив журналістам, що "готовий до будь-яких наслідків" і назвав себе "чесною та порядною людиною". Він вибачився наперед, якщо не буде відповідати на дзвінки, і не уточнив, яким чином або коли саме планує поїхати на передову.
Репортерка New York Post показала його повідомлення на своїй сторінці у соціальній мережі Х.
"Я служив Україні та перебував у Києві 24 лютого 2024 року. Можливо, ми ще побачимося. Слава Україні", - написав Єрмак.
Він також заявив, що відчуває дискредитацію та відсутність підтримки.
Мою гідність не було захищено, попри те, що я був у Києві з 24 лютого 2022 року. Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт
Також він висловив невдоволення "наклепами" на свою адресу та "відсутністю підтримки з боку тих, хто знає правду".
"Мене нудить від бруду, який спрямований проти мене, а ще більше - відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду", - додав він.
Нагадаємо
У п'ятницю, 28 листопада джерела УНН підтвердили проведення обшуків НАБУ та САП у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Пізніше Андрій Єрмак повідомив про процесуальні дії НАБУ та САП у його помешканні. Він заявив про повне сприяння слідству та доступ до квартири.
У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про відставку голови Офісу Президента Андрія Єрмака.
Глава держави також оголосив про перезавантаження Офісу Президента. У неділю, 29 листопада відбудуться консультації щодо нового керівника.
Андрій Єрмак подав у відставку за день до зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Метою візиту було остаточне узгодження позицій США та України перед поїздкою Віткоффа і Кушнера до москви.
