"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуків

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак після своєї відставки має намір вирушити на фронт. Про це він заявив у коментарі виданню The New York Post, передає УНН.

Деталі

У п’ятницю, 28 листопада, Андрій Єрмак після обшуку в його помешканні, проведеного Національним антикорупційним бюро України повідомив журналістам, що "готовий до будь-яких наслідків" і назвав себе "чесною та порядною людиною". Він вибачився наперед, якщо не буде відповідати на дзвінки, і не уточнив, яким чином або коли саме планує поїхати на передову.

Репортерка New York Post показала його повідомлення на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

"Я служив Україні та перебував у Києві 24 лютого 2024 року. Можливо, ми ще побачимося. Слава Україні", - написав Єрмак.

Він також заявив, що відчуває дискредитацію та відсутність підтримки.

Мою гідність не було захищено, попри те, що я був у Києві з 24 лютого 2022 року. Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт - зазначив Єрмак.

Також він висловив невдоволення "наклепами" на свою адресу та "відсутністю підтримки з боку тих, хто знає правду".

"Мене нудить від бруду, який спрямований проти мене, а ще більше - відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду", - додав він.

Нагадаємо

У п'ятницю, 28 листопада джерела УНН підтвердили проведення обшуків НАБУ та САП у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Пізніше Андрій Єрмак повідомив про процесуальні дії НАБУ та САП у його помешканні. Він заявив про повне сприяння слідству та доступ до квартири.

У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про відставку голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

Глава держави також оголосив про перезавантаження Офісу Президента. У неділю, 29 листопада відбудуться консультації щодо нового керівника.

Андрій Єрмак подав у відставку за день до зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Метою візиту було остаточне узгодження позицій США та України перед поїздкою Віткоффа і Кушнера до москви.

