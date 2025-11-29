Буданов направляется на переговоры в США – The Economist

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов направляется на переговоры в США, возможно, как глава переговорной делегации, заявил журналист The Economist Оливер Кэрролл в Х, передает УНН.

Детали

"Мне сказали, что генерал Буданов направляется в США. Возможно, как руководитель переговорного процесса (будет объявлено позже). Переговоры, похоже, продолжаются. Трамп не позволит украинским проблемам помешать неравному миру", - написал Кэрролл.

Дополнение

Украинские чиновники Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, по сообщениям, отправились в США для дальнейшего обсуждения мирного плана.

Перед этим Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в ближайшее время встречи с американской стороной.

Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер сообщал в соцсети Х, что вместо уволенного с должности руководителя ОП Андрея Ермака в переговорах с посланником Трампа Стивом Уиткоффом и делегацией США будет участвовать секретарь СНБО Рустем Умеров.

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности руководителя Офиса Президента Андрея Ермака 28 ноября.