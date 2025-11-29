$42.190.00
07:54 • 92 просмотра
РФ атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
02:21 • 14231 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 26032 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 28089 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 33143 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 45539 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 28620 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 21821 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 44111 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 23240 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
Буданов направляется на переговоры в США – The Economist

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Начальник ГУР Кирилл Буданов, по словам журналиста The Economist, направляется в США, возможно, как руководитель переговорного процесса. Ранее в США отправились Рустем Умеров и Сергей Кислица для обсуждения мирного плана.

Буданов направляется на переговоры в США – The Economist

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов направляется на переговоры в США, возможно, как глава переговорной делегации, заявил журналист The Economist Оливер Кэрролл в Х, передает УНН.

Детали

"Мне сказали, что генерал Буданов направляется в США. Возможно, как руководитель переговорного процесса (будет объявлено позже). Переговоры, похоже, продолжаются. Трамп не позволит украинским проблемам помешать неравному миру", - написал Кэрролл.

Дополнение

Украинские чиновники Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, по сообщениям, отправились в США для дальнейшего обсуждения мирного плана.

Перед этим Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в ближайшее время встречи с американской стороной.

Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер сообщал в соцсети Х, что вместо уволенного с должности руководителя ОП Андрея Ермака в переговорах с посланником Трампа Стивом Уиткоффом и делегацией США будет участвовать секретарь СНБО Рустем Умеров.

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности руководителя Офиса Президента Андрея Ермака 28 ноября.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Рустем Умеров
The Economist
Financial Times
Сергей Кислыця
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты