П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили

Норвегія, Німеччина, Польща, Нідерланди і Канада оголосили сьогодні про фінансування пакетів підтримки в межах ініціативи PURL на американську зброю для України на понад мільярд доларів, а також Канада та Велика Британії інші пакети практичної допомоги на ще близько 40 млн дол., повідомили в урядах країн, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні Норвегія, Німеччина та Польща оголосили про фінансування пакету оборонних матеріалів для України на суму 500 мільйонів доларів США, що постачаються зі Сполучених Штатів та в межах ініціативи США-НАТО PURL", - ідеться у повідомленні на сайті норвезького уряду.

Також у норвезькому уряді повідомили, що "на сьогоднішній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі Норвегія, Нідерланди та Німеччина оголосили про фінансування нового пакету оборонних матеріалів для України на суму 500 мільйонів доларів США, що постачаються зі Сполучених Штатів у межах ініціативи США-НАТО PURL".

"Пакет включає обладнання протиповітряної оборони, боєприпаси та інше необхідне обладнання", - зазначається в обох повідомленнях.

Поставки, як вказано, координуватимуться НАТО, частково через логістичну структуру НАТО NSATU.

Як повідомили у Міноборони Канади, "сьогодні Девід Дж. Макгінті, міністр національної оборони, оголосив, що Канада оплачує пакет критично важливих військових спроможностей, отриманих від Сполучених Штатів, згідно з PURL НАТО у партнерстві з іншими союзниками НАТО. Внесок Канади до цього пакету PURL становитиме 200 мільйонів канадських доларів (143,4 млн дол. США)".

"Цей пакет оцінюється приблизно в 500 мільйонів доларів США та включає можливості, які були спеціально визначені Україною як нагальні потреби для підтримки її оборони від війни росії", - ідеться у повідомленні канадського Міноборони.

У МЗС Канади повідомили також, що "сьогодні на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі Аніта Ананд, міністр закордонних справ, оголосила про виділення 35 мільйонів доларів (25,1 дол. США) на Comprehensive Assistance Package (CAP) від НАТО для України".

Як вказано, фінансування дозволить НАТО надати Україні: термінову нелетальну військову допомогу, таку як медикаменти, засоби індивідуального захисту та засоби зв'язку; середньострокове та довгострокове нарощування потенціалу, включаючи навчання, логістичну підтримку та інституційний розвиток сектору безпеки та оборони України; та ініціативи з планування та відновлення, включаючи заходи щодо підвищення оперативної сумісності України з силами НАТО та відновлення критичної оборонної інфраструктури.

Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер оголосила про додаткові 10 мільйонів фунтів стерлінгів (13,3 млн дол. США) для допомоги в енергетиці.

"Сьогодні я оголошую про додаткові 10 мільйонів фунтів стерлінгів від Великої Британії для підтримки ремонту енергетичної інфраструктури в Україні", - сказала вона, прибувши на зустріч НАТО у Брюсселі.

