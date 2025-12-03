Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили

$42.330.01
Норвегия, Германия, Польша, Нидерланды и Канада объявили сегодня о финансировании пакетов поддержки в рамках инициативы PURL на американское оружие для Украины на более чем миллиард долларов, а также Канада и Великобритания - другие пакеты практической помощи еще на около 40 млн долл., сообщили в правительствах стран, пишет УНН.

Детали

"Сегодня Норвегия, Германия и Польша объявили о финансировании пакета оборонных материалов для Украины на сумму 500 миллионов долларов США, поставляемых из Соединенных Штатов и в рамках инициативы США-НАТО PURL", - говорится в сообщении на сайте норвежского правительства.

Также в норвежском правительстве сообщили, что "на сегодняшней встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе Норвегия, Нидерланды и Германия объявили о финансировании нового пакета оборонных материалов для Украины на сумму 500 миллионов долларов США, поставляемых из Соединенных Штатов в рамках инициативы США-НАТО PURL".

"Пакет включает оборудование противовоздушной обороны, боеприпасы и другое необходимое оборудование", - отмечается в обоих сообщениях.

Поставки, как указано, будут координироваться НАТО, частично через логистическую структуру НАТО NSATU.

Как сообщили в Минобороны Канады, "сегодня Дэвид Дж. Макгинти, министр национальной обороны, объявил, что Канада оплачивает пакет критически важных военных возможностей, полученных от Соединенных Штатов, согласно PURL НАТО в партнерстве с другими союзниками НАТО. Вклад Канады в этот пакет PURL составит 200 миллионов канадских долларов (143,4 млн долл. США)".

"Этот пакет оценивается примерно в 500 миллионов долларов США и включает возможности, которые были специально определены Украиной как насущные потребности для поддержки ее обороны от войны россии", - говорится в сообщении канадского Минобороны.

"Миллиард, или чуть больше": Генсек НАТО озвучил ежемесячную потребность на PURL на американское оружие для Украины в следующем году03.12.25, 11:37 • 1514 просмотров

В МИД Канады сообщили также, что "сегодня на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе Анита Ананд, министр иностранных дел, объявила о выделении 35 миллионов долларов (25,1 долл. США) на Comprehensive Assistance Package (CAP) от НАТО для Украины".

Как указано, финансирование позволит НАТО предоставить Украине: срочную нелетальную военную помощь, такую как медикаменты, средства индивидуальной защиты и средства связи; среднесрочное и долгосрочное наращивание потенциала, включая обучение, логистическую поддержку и институциональное развитие сектора безопасности и обороны Украины; и инициативы по планированию и восстановлению, включая меры по повышению оперативной совместимости Украины с силами НАТО и восстановлению критической оборонной инфраструктуры.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер объявила о дополнительных 10 миллионах фунтов стерлингов (13,3 млн долл. США) для помощи в энергетике.

"Сегодня я объявляю о дополнительных 10 миллионах фунтов стерлингов от Великобритании для поддержки ремонта энергетической инфраструктуры в Украине", - сказала она, прибыв на встречу НАТО в Брюсселе.

НАТО стремится получить место за столом мирных переговоров по войне РФ против Украины - Politico03.12.25, 09:55 • 2466 просмотров

Юлия Шрамко

