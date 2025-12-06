США запропонували Польщі 250 вживаних бронетранспортерів Stryker за 1 долар

$42.180.00
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 16605 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 19311 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 29888 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 40687 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 32187 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 59411 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 38124 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36677 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47162 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Рубрики
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Публікації
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 27682 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 42967 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 59411 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 53121 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 24046 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 32369 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 34472 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 48404 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 47623 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)
Опалення

США запропонували Польщі 250 вживаних бронетранспортерів Stryker за 1 долар

Київ • УНН

 • 10 перегляди

США запропонували Польщі 250 вживаних бронетранспортерів Stryker за 1 долар зі складу армії, що виводиться з Європи. Польща готується прийняти пропозицію після узгодження логістики та справності техніки.

США запропонували Польщі 250 вживаних бронетранспортерів Stryker за 1 долар

США запропонували продати Польщі 250 вживаних бронетранспортерів Stryker зі складу підрозділів американської армії, які планується вивести з Європи, за символічний 1 долар. Про це повідомило видання Breaking Defense, пише УНН.

Деталі

Польща ще не дала відповіді, однак готується прийняти пропозицію, щойно буде узгоджено питання логістики та справності техніки, яка вже знаходиться у Європі.

Про те, що США запропонували Польщі купити 250 вживаних машин Stryker за один долар, і що Варшава готується прийняти цю угоду, щойно буде узгоджено логістику, заявив віце-прем'єр-міністр Польщі та міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш.

За його словами, згідно з запропонованим планом, бронемашини Stryker, які зараз перебувають у Європі, будуть переведені до Польщі, а не відправлені назад до США після скорочення військової присутності США. Пропозицію вже схвалив Генеральний штаб Збройних сил Польщі: це необхідна умова для реалізації подібних домовленостей.

Однак, як зазначає видання, у цієї угоди є й очевидні виклики. По-перше, вживані бронетранспортери Stryker потребуватимуть ремонту та, можливо, модернізації. Окрім того, необхідно створення повної системи технічної підтримки й навчання, оскільки раніше ці машини не використовувалися в польській армії. Це може виявитися дорогим і тривалим процесом, а передання робіт іноземним компаніям ще більше збільшить витрати.

По-друге, угода може мати вплив на оборонну промисловість Польщі в той момент, коли уряд декларує пріоритет локального виробництва в оборонних контрактах.

Rheinmetall прогнозує зростання попиту на озброєння в Європі незалежно від миру в Україні - Bloomberg05.12.25, 13:49 • 2862 перегляди

Як підкреслює видання імовірно, Stryker частково закриють потреби сухопутних військ, які могли б бути реалізовані за рахунок БМП Rosomak, зменшуючи потребу в нових внутрішніх замовленнях. Наразі армія має понад 900 бойових машин піхоти Rosomak, які виробляються в Польщі в модернізованій версії з баштою ZSSW-30. Наприкінці листопада армія Польщі отримала нову партію цих бронемашин.  

Втім, міністр заявив, що чим більше озброєння матимуть польські війська, тим краще, а ціна в цьому випадку більш ніж приваблива. Він також зазначив, що опанування різних типів техніки готує польських військових до взаємодії з союзниками, частина яких також використовує Stryker.

Начальник Генштабу Збройних сил Польщі генерал Вєслав Кукула також відкинув побоювання, що запровадження нового типу техніки завадить розвитку польської оборонної промисловості. За узгодженням зі США, наступним кроком буде безпосередній огляд технічного стану.

За словами генерала, якщо безпекова ситуація залишиться без змін, то фінальне рішення має бути ухвалене у другій половині 2026 року.

США тиснуть на Грецію щодо приєднання до програми PURL для закупівлі зброї для України 04.12.25, 14:56 • 3107 переглядiв

Ольга Розгон

Техніка
Армія США
Владислав Косіняк-Камиш
Сполучені Штати Америки
Польща