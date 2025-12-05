Rheinmetall прогнозує зростання попиту на озброєння в Європі незалежно від миру в Україні - Bloomberg

Генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер заявив, що будь-яка мирна угода в Україні не змінить картини майбутнього попиту на зброю, оскільки Європа вступає в тривалий період переозброєння після десятиліть скорочення свого оборонного потенціалу. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Ми не бачимо абсолютно жодного впливу", – сказав Паппергер в інтерв’ю телеканалу Bloomberg у штаб-квартирі німецького оборонного підрядника в Дюссельдорфі.

Rheinmetall має контракти з партнерами НАТО та веде переговори щодо їх укладання, заявив Паппергер у п’ятницю. Бізнес в Україні може скласти близько 1 мільярда євро (1,17 мільярда доларів), що все ще мало порівняно з усім НАТО, яке зростає швидше, додав він.

Німецький виробник 155-мм артилерійських боєприпасів, бронетехніки та іншої військової техніки, як очікується, отримає вигоду від збільшення європейських та німецьких витрат на оборону до кінця десятиліття. Інвестори винагородили акції величезною прибутковістю, причому вартість Rheinmetall щорічно зростала більш ніж удвічі протягом трьох з останніх чотирьох років.

Акції зазнали тиску в останні тижні, оскільки тривають переговори між представниками США, України, Росії та Європейського Союзу щодо завершення багаторічного конфлікту, хоча проривного моменту не відбулося.

Паппергер сказав, що Європі потрібно створити оборонний потенціал, достатньо потужний для стримування можливих супротивників. Занадто довго такі країни, як Німеччина, нехтували своїми витратами на оборону, і президент США Дональд Трамп мав рацію, підштовхуючи Європу до більших інвестицій, сказав він.

"Якщо НАТО та європейські країни працюють разом, ми дуже сильні", – сказав Паппергер. "Що нам слід зробити, так це підготуватися до того, щоб ніхто на нас не напав".

У п'ятницю акції Rheinmetall впали на цілих 1,8%. Хоча за місяць акції компанії втратили близько 11%, вони все ще мають найкращі показники цього року на німецькому індексі DAX.

Механізм SAFE ЄС, який допомагає державам оплачувати оборонні закупівлі, є ідеальним, сказав він, додавши, що підтримує ASAP 2, програму надання прямої допомоги оборонним компаніям. Паппергер також сказав, що вилучення російських активів у Європі може стати "прискорювачем" для оборонної промисловості континенту.

У листопаді оборонна компанія оголосила, що планує досягти 50 мільярдів євро продажів до 2030 року з операційною маржею понад 20%, що буде сприяти продажу менш прибуткового цивільного промислового бізнесу.

Паппергер назвав стабільність ланцюгів постачання найбільшою проблемою для своєї компанії в майбутньому. У Rheinmetall є достатньо матеріалів, що містять рідкоземельні елементи, щоб забезпечити 12 місяців виробництва, та достатньо бавовняних лінтерів — критично важливого попередника для вибухових речовин — на чотири роки.

Rheinmetall розширює виробництво по всьому континенту, особливо у Східній Європі. Компанія планує розпочати будівництво заводу з виробництва боєприпасів та пороху в Україні на початку наступного року після затримок і вже експлуатує центр технічного обслуговування техніки в країні. Німецький оборонний гігант також виходить у нові сфери, такі як супутники та військові кораблі, придбавши верф NVL у вересні.

