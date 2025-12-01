Доходи світових виробників зброї досягли рекордного рівня на тлі війн в Україні та Газі - SIPRI

$42.190.00
48.890.02
ukenru
06:00 • 4010 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 27580 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 40938 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 36867 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 38582 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 36896 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 35645 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 42565 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 33668 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 28310 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
97%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Є конструктив, будемо працювати далі": Зеленський дав оцінку українсько-американським переговорам у ФлоридіPhoto30 листопада, 21:48 • 6098 перегляди
Жодних дедлайнів для жодної зі сторін: Трамп прокоментував переговори щодо "мирної угоди"30 листопада, 22:55 • 6756 перегляди
Президент Польщі відмовився від зустрічі з Орбаном: з'явилась реакція МЗС УкраїниPhoto30 листопада, 23:58 • 11979 перегляди
Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у ВовчанськуVideo02:12 • 6606 перегляди
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ02:45 • 15423 перегляди
Публікації
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня06:00 • 4010 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 56251 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 96758 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 78824 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 86997 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Вовчанськ
Покровськ
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 56262 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 48513 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 65017 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 84087 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 115362 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
FIFA (серія відеоігор)
Опалення
IPad Pro

Доходи світових виробників зброї досягли рекордного рівня на тлі війн в Україні та Газі - SIPRI

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Доходи від продажу зброї 100 найбільшими компаніями-виробниками зросли на 5,9% у 2024 році, досягнувши 679 мільярдів доларів. Це зростання зумовлене війнами в Україні та Газі, геополітичною напруженістю та збільшенням військових витрат.

Доходи світових виробників зброї досягли рекордного рівня на тлі війн в Україні та Газі - SIPRI

Світові доходи від продажу зброї різко зросли у 2024 році, оскільки попит був підвищений на тлі війн в Україні та Газі, глобальною та регіональною геополітичною напруженістю, а також дедалі вищими військовими витратами, повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI), пише УНН.

Деталі

Вперше з 2018 року всі п'ять найбільших збройових компаній збільшили свої доходи від продажу зброї.

Доходи від продажу зброї та військових послуг 100 найбільшими компаніями-виробниками зброї зросли на 5,9% у 2024 році, досягнувши рекордних 679 мільярдів доларів

- згідно з новими даними, опублікованими SIPRI 1 грудня.

Хоча основна частина глобального зростання була завдяки ​​компаніям, що базуються в Європі та Сполучених Штатах, зростання за рік, як повідомляється, спостерігалося у всіх регіонах світу, представлених у топ-100. Єдиним винятком була Азія та Океанія, де проблеми в китайській збройовій промисловості знизили загальний показник по регіону.

Зростання доходів та нових замовлень спонукало багато збройових компаній розширити виробничі лінії, збільшити потужності, створити нові дочірні компанії або здійснити придбання, ідеться у звіті.

"Минулого року світові доходи від продажу озброєнь досягли найвищого рівня, зафіксованого SIPRI, оскільки виробники скористалися високим попитом, - сказав Лоренцо Скарацато, дослідник Програми військових витрат та виробництва озброєнь SIPRI. - Хоча компанії нарощують свої виробничі потужності, вони все ще стикаються з низкою проблем, які можуть вплинути на витрати та графіки поставок".

Світові військові витрати досягли рекорду з часів холодної війни, в України зросли на 2,9% - SIPRI28.04.25, 08:36 • 3586 переглядiв

Доповнюється...

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Війна в Україні
Азія
Європа
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Україна