Доходи світових виробників зброї досягли рекордного рівня на тлі війн в Україні та Газі - SIPRI

Доходи від продажу зброї 100 найбільшими компаніями-виробниками зросли на 5,9% у 2024 році, досягнувши 679 мільярдів доларів. Це зростання зумовлене війнами в Україні та Газі, геополітичною напруженістю та збільшенням військових витрат.