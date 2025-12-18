$42.340.15
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex

Ексклюзив

17 грудня, 11:22 • 84724 перегляди
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 84724 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт закону про запровадження ПДВ для ФОП з 2027 року, який має вдосконалити адміністрування ПДВ для платників єдиного податку. Зміни передбачають зниження ставки єдиного податку з 5% до 3% для 3-ї групи ФОП, які досягнуть ліміту в 1 млн грн, та обов'язкову реєстрацію платником ПДВ.

ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу

Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт закону про, як його називають "ПДВ для ФОП" з 2027 року, і який, як стверджують у Мінфіні, "має удосконалити адміністрування ПДВ для платників єдиного податку", пише УНН.

Деталі

"Ми розуміємо, що будь-які податкові зміни викликають занепокоєння, тому наголошуємо: впровадження пропонується не раніше 1 січня 2027 року. У нас є час, щоб спільно напрацювати якісне, справедливе рішення, яке працюватиме на оборону країни, а не на тіньові схеми", - вказали у Мінфіні, зазначивши при цьому, що виносять проєкт на публічне обговорення.

Текст законопроєкту, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу розміщено в розділі "Проєкти регуляторних актів для обговорення у 2025 році" на сайті Мінфіну.

"Мета законопроєкту – зробити правила однаковими для бізнесу з подібними оборотами, обмежити використання спрощеної системи для агресивної оптимізації, дроблення бізнесу, "сірого імпорту" та контрабанди, при цьому захистивши чесний малий бізнес", - розповіли в Мінфіні

Що саме пропонується

У Мінфіні вказали, що проаналізували законопроєкт і вибрали найважливіші деталі:

  • час на підготовку. Закон набере чинності лише з 1 січня 2027 року. Це дає бізнесу та державі достатньо часу для налаштування процесів та переходу без стресу.
    • зміна ставки для 3-ї групи. Якщо ви на 3-й групі (5%) і досягнете ліміту в 1 млн грн, ви станете платником ПДВ, а ваша ставка єдиного податку знизиться з 5% до 3%.
      • виняток для Е-резидентів. Вимога щодо обов'язкової реєстрації платником ПДВ не поширюється на платників єдиного податку ІІІ групи – електронних резидентів (е-резидентів).
        • цифровізація. Реєстрація та звітність відбуватимуться онлайн. Програмне забезпечення буде доопрацьовано для зручного подання звітів через «Електронний кабінет».
          • у пояснювальних матеріалах до законопроєкту особливу увагу приділено спрощенню звітування, електронному документообігу та зниженню ризиків зловживань з боку контролюючих органів завдяки чіткішим нормам Податкового кодексу.

            Для чого це потрібно

            У Мінфіні перелічили кілька пунктів, для чого це потрібно:

            • справедливість. Зараз великі гравці часто використовують спрощену систему для «дроблення» бізнесу, отримуючи конкурентну перевагу над тими, хто чесно сплачує ПДВ;
              • боротьба з контрабандою. ПДВ робить невигідним продаж нелегально ввезених товарів, адже платникам ПДВ потрібен офіційний податковий кредит («білі» документи на товар);
                • підтримка ЗСУ. За розрахунками, це дозволить залучити до бюджету додатково близько 40 млрд грн на рік, які спрямовуватимуться на фінансування безпеки та оборони.

                  "Мінфін запрошує всіх зацікавлених уважно ознайомитися з документами та надіслати конкретні, аргументовані пропозиції, щоб нові правила були максимально справедливими та зручними для сумлінного малого бізнесу", - вказали у міністерстві.

                  Що кажуть у парламенті

                  "Як і говорив, Мінфін опублікував законопроект про введення ПДВ для ФОПів з 2027-го року", - пояснив суть проєкту народний депутат з податкового комітету Ярослав Железняк у соцмережах.

                  Законопроєктом шляхом внесення змін до Податкового кодексу України, з його слів, запропоновано "встановлення з 01 січня 2027 року обов’язку реєстрації як платника податку на додану вартість у контролюючому органі для ФОП, якщо у разі досягнення загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів / послуг протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 гривень (без урахування податку на додану вартість)".

                  "Далі до 15 січня 2026 року десь уряд внесе законопроєкт (це буде виконання prior action МВФ) і буде тиснути щоб до кінця березня 2026 року прийняти (це буде вже маяк МВФ)", - вказав Железняк.

                  ПДВ для ФОПів: уряд має подати законопроєкт для нової програми МВФ, з дедлайном ухвалення на березень - нардеп05.12.25, 12:24 • 2817 переглядiв

                  Юлія Шрамко

                  ЕкономікаПолітикаФінанси
                  Техніка
                  Державний бюджет
                  Кабінет Міністрів України
                  Соціальна мережа
                  Війна в Україні
                  Міжнародний валютний фонд
                  Міністерство фінансів України
                  Ярослав Железняк