ПДВ для ФОПів: уряд має подати законопроєкт для нової програми МВФ, з дедлайном ухвалення на березень - нардеп

Кабінет міністрів має подати у Верховну Раду законопроєкт щодо ФОПів та ПДВ як один із маяків (prior action) МВФ для нової програми для України, і ухвалити цей закон мають до кінця березня 2026 року, повідомив народний депутат з податкового комітету Ярослав Железняк у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Щодо ФОПів та ПДВ. Зараз "prior action" виглядає так - Уряд має подати у Раду законопроєкт, який зробить реєстрацію платників ПДВ обов'язковою з 1 січня 2027 року для платників спрощених режимів з оборотом, що перевищує загальний поріг реєстрації ПДВ (на рівні 1 млн грн). Зверніть увагу - саме реєстрація. Але прийняти цей закон мають вже по іншому маяку і дедлайну до кінця березня 2026 року - написав Железняк.

Іншими "prior action", зазначив нардеп, є "ухвалення пакету податкових змін, включно з оподаткуванням доходів із цифрових платформ (податок на OLX) і скасуванням пільги (150 євро) для дрібних посилок".

"Ще треба ухвалити постанову для платників ПДВ у публічних закупівлях та зміни у трудовий Кодекс подати в Раду законопроектом", - повідомив Железняк.

А один з таких "prior action" було ухвалення Бюджету на 2026 рік, що уже виконано.

Нагадаємо

Раніше МВФ назвав умови для нової чотирирічної програми EFF з Україною, яка передбачає доступ до 8,1 мільярда доларів.

МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026