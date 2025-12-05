$42.180.02
08:37 • 2750 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
07:29 • 11531 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 26169 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 37157 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський
4 грудня, 16:56 • 33725 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 56522 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
4 грудня, 12:31 • 33189 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 54878 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 24222 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 23381 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ПДВ для ФОПів: уряд має подати законопроєкт для нової програми МВФ, з дедлайном ухвалення на березень - нардеп

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Кабінет міністрів має подати до Верховної Ради законопроєкт щодо ФОПів та ПДВ як один із маяків МВФ. Він передбачає обов'язкову реєстрацію платників ПДВ з 1 січня 2027 року для спрощенців з оборотом понад 1 млн грн.

ПДВ для ФОПів: уряд має подати законопроєкт для нової програми МВФ, з дедлайном ухвалення на березень - нардеп

Кабінет міністрів має подати у Верховну Раду законопроєкт щодо ФОПів та ПДВ як один із маяків (prior action) МВФ для нової програми для України, і ухвалити цей закон мають до кінця березня 2026 року, повідомив народний депутат з податкового комітету Ярослав Железняк у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Щодо ФОПів та ПДВ. Зараз "prior action" виглядає так - Уряд має подати у Раду законопроєкт, який зробить реєстрацію платників ПДВ обов'язковою з 1 січня 2027 року для платників спрощених режимів з оборотом, що перевищує загальний поріг реєстрації ПДВ (на рівні 1 млн грн). Зверніть увагу - саме реєстрація. Але прийняти цей закон мають вже по іншому маяку і дедлайну до кінця березня 2026 року

- написав Железняк.

Іншими "prior action", зазначив нардеп, є "ухвалення пакету податкових змін, включно з оподаткуванням доходів із цифрових платформ (податок на OLX) і скасуванням пільги (150 євро) для дрібних посилок".

"Ще треба ухвалити постанову для платників ПДВ у публічних закупівлях та зміни у трудовий Кодекс подати в Раду законопроектом", - повідомив Железняк.

А один з таких "prior action" було ухвалення Бюджету на 2026 рік, що уже виконано.

Нагадаємо

Раніше МВФ назвав умови для нової чотирирічної програми EFF з Україною, яка передбачає доступ до 8,1 мільярда доларів. 

МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-202605.12.25, 10:37 • 2754 перегляди

Юлія Шрамко

Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Міжнародний валютний фонд
Верховна Рада України
Ярослав Железняк
Україна