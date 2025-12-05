НДС для ФОПов: правительство должно подать законопроект для новой программы МВФ, с дедлайном принятия на март - нардеп
Кабинет министров должен подать в Верховную Раду законопроект относительно ФОПов и НДС как один из маяков МВФ. Он предусматривает обязательную регистрацию плательщиков НДС с 1 января 2027 года для упрощенцев с оборотом более 1 млн грн.
Кабинет министров должен подать в Верховную Раду законопроект о ФОПах и НДС как один из маяков (prior action) МВФ для новой программы для Украины, и принять этот закон должны до конца марта 2026 года, сообщил народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк в пятницу в Telegram, пишет УНН.
О ФОПах и НДС. Сейчас "prior action" выглядит так - Правительство должно подать в Раду законопроект, который сделает регистрацию плательщиков НДС обязательной с 1 января 2027 года для плательщиков упрощенных режимов с оборотом, превышающим общий порог регистрации НДС (на уровне 1 млн грн). Обратите внимание - именно регистрация. Но принять этот закон должны уже по другому маяку и дедлайну до конца марта 2026 года
Другими "prior action", отметил нардеп, является "принятие пакета налоговых изменений, включая налогообложение доходов с цифровых платформ (налог на OLX) и отмену льготы (150 евро) для мелких посылок".
"Еще нужно принять постановление для плательщиков НДС в публичных закупках и изменения в трудовой Кодекс подать в Раду законопроектом", - сообщил Железняк.
А одним из таких "prior action" было принятие Бюджета на 2026 год, что уже выполнено.
Ранее МВФ назвал условия для новой четырехлетней программы EFF с Украиной, которая предусматривает доступ к 8,1 миллиарда долларов.
