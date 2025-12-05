НДС для ФОПов: правительство должно подать законопроект для новой программы МВФ, с дедлайном принятия на март - нардеп

$42.180.02
49.230.00
ukenru
08:37 • 2628 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
07:29 • 11361 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 26010 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 37016 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 33605 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 56345 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 33132 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 54759 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24209 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 23354 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
87%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина на грани демографического коллапса: население сократится до 25 миллионов к 2051 году - Reuters5 декабря, 01:33 • 16207 просмотра
"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель5 декабря, 02:35 • 20212 просмотра
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей5 декабря, 03:32 • 24564 просмотра
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру5 декабря, 04:03 • 20370 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 16915 просмотра
публикации
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 17191 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 56345 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 43141 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 54759 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 60409 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Андрей Сибига
Тимур Миндич
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Донецкая область
Польша
Реклама
УНН Lite
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома06:50 • 8798 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 19779 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 33683 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 34158 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 78665 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
The New York Times

НДС для ФОПов: правительство должно подать законопроект для новой программы МВФ, с дедлайном принятия на март - нардеп

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Кабинет министров должен подать в Верховную Раду законопроект относительно ФОПов и НДС как один из маяков МВФ. Он предусматривает обязательную регистрацию плательщиков НДС с 1 января 2027 года для упрощенцев с оборотом более 1 млн грн.

НДС для ФОПов: правительство должно подать законопроект для новой программы МВФ, с дедлайном принятия на март - нардеп

Кабинет министров должен подать в Верховную Раду законопроект о ФОПах и НДС как один из маяков (prior action) МВФ для новой программы для Украины, и принять этот закон должны до конца марта 2026 года, сообщил народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк в пятницу в Telegram, пишет УНН.

О ФОПах и НДС. Сейчас "prior action" выглядит так - Правительство должно подать в Раду законопроект, который сделает регистрацию плательщиков НДС обязательной с 1 января 2027 года для плательщиков упрощенных режимов с оборотом, превышающим общий порог регистрации НДС (на уровне 1 млн грн). Обратите внимание - именно регистрация. Но принять этот закон должны уже по другому маяку и дедлайну до конца марта 2026 года

- написал Железняк.

Другими "prior action", отметил нардеп, является "принятие пакета налоговых изменений, включая налогообложение доходов с цифровых платформ (налог на OLX) и отмену льготы (150 евро) для мелких посылок".

"Еще нужно принять постановление для плательщиков НДС в публичных закупках и изменения в трудовой Кодекс подать в Раду законопроектом", - сообщил Железняк.

А одним из таких "prior action" было принятие Бюджета на 2026 год, что уже выполнено.

Напомним

Ранее МВФ назвал условия для новой четырехлетней программы EFF с Украиной, которая предусматривает доступ к 8,1 миллиарда долларов.

МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-202605.12.25, 10:37 • 2632 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Международный валютный фонд
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Украина