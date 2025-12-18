$42.340.15
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларов
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Министерство финансов Украины обнародовало проект закона о введении НДС для ФЛП с 2027 года, который должен усовершенствовать администрирование НДС для плательщиков единого налога. Изменения предусматривают снижение ставки единого налога с 5% до 3% для 3-й группы ФЛП, которые достигнут лимита в 1 млн грн, и обязательную регистрацию плательщиком НДС.

НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса

Министерство финансов Украины обнародовало проект закона о, как его называют, "НДС для ФОП" с 2027 года, и который, как утверждают в Минфине, "должен усовершенствовать администрирование НДС для плательщиков единого налога", пишет УНН.

Детали

"Мы понимаем, что любые налоговые изменения вызывают беспокойство, поэтому подчеркиваем: внедрение предлагается не ранее 1 января 2027 года. У нас есть время, чтобы совместно наработать качественное, справедливое решение, которое будет работать на оборону страны, а не на теневые схемы", - указали в Минфине, отметив при этом, что выносят проект на публичное обсуждение.

Текст законопроекта, пояснительная записка и анализ регуляторного воздействия размещены в разделе "Проекты регуляторных актов для обсуждения в 2025 году" на сайте Минфина.

"Цель законопроекта – сделать правила одинаковыми для бизнеса с подобными оборотами, ограничить использование упрощенной системы для агрессивной оптимизации, дробления бизнеса, "серого импорта" и контрабанды, при этом защитив честный малый бизнес", - рассказали в Минфине

Что именно предлагается

В Минфине указали, что проанализировали законопроект и выбрали важнейшие детали:

  • время на подготовку. Закон вступит в силу только с 1 января 2027 года. Это дает бизнесу и государству достаточно времени для настройки процессов и перехода без стресса.
    • изменение ставки для 3-й группы. Если вы на 3-й группе (5%) и достигнете лимита в 1 млн грн, вы станете плательщиком НДС, а ваша ставка единого налога снизится с 5% до 3%.
      • исключение для Е-резидентов. Требование об обязательной регистрации плательщиком НДС не распространяется на плательщиков единого налога III группы – электронных резидентов (е-резидентов).
        • цифровизация. Регистрация и отчетность будут проходить онлайн. Программное обеспечение будет доработано для удобной подачи отчетов через «Электронный кабинет».
          • в пояснительных материалах к законопроекту особое внимание уделено упрощению отчетности, электронному документообороту и снижению рисков злоупотреблений со стороны контролирующих органов благодаря более четким нормам Налогового кодекса.

            Для чего это нужно

            В Минфине перечислили несколько пунктов, для чего это нужно:

            • справедливость. Сейчас крупные игроки часто используют упрощенную систему для «дробления» бизнеса, получая конкурентное преимущество над теми, кто честно платит НДС;
              • борьба с контрабандой. НДС делает невыгодной продажу нелегально ввезенных товаров, ведь плательщикам НДС нужен официальный налоговый кредит («белые» документы на товар);
                • поддержка ВСУ. По расчетам, это позволит привлечь в бюджет дополнительно около 40 млрд грн в год, которые будут направляться на финансирование безопасности и обороны.

                  "Минфин приглашает всех заинтересованных внимательно ознакомиться с документами и направить конкретные, аргументированные предложения, чтобы новые правила были максимально справедливыми и удобными для добросовестного малого бизнеса", - указали в министерстве.

                  Что говорят в парламенте

                  "Как и говорил, Минфин опубликовал законопроект о введении НДС для ФОПов с 2027-го года", - пояснил суть проекта народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк в соцсетях.

                  Законопроектом путем внесения изменений в Налоговый кодекс Украины, по его словам, предложено "установление с 01 января 2027 года обязанности регистрации в качестве плательщика налога на добавленную стоимость в контролирующем органе для ФОП, если в случае достижения общей суммы от осуществления операций по поставке товаров / услуг в течение последних 12 календарных месяцев, совокупно превышает 1 000 000 гривен (без учета налога на добавленную стоимость)".

                  "Далее до 15 января 2026 года где-то правительство внесет законопроект (это будет выполнение prior action МВФ) и будет давить чтобы до конца марта 2026 года принять (это будет уже маяк МВФ)", - указал Железняк.

                  НДС для ФЛП: правительство должно подать законопроект для новой программы МВФ, с дедлайном принятия на март - нардеп05.12.25, 12:24 • 2817 просмотров

                  Юлия Шрамко

                  ЭкономикаПолитикаФинансы
                  Техника
                  Государственный бюджет
                  Кабинет Министров Украины
                  Социальная сеть
                  Война в Украине
                  Международный валютный фонд
                  Министерство финансов Украины
                  Ярослав Железняк