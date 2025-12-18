НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса

Министерство финансов Украины обнародовало проект закона о, как его называют, "НДС для ФОП" с 2027 года, и который, как утверждают в Минфине, "должен усовершенствовать администрирование НДС для плательщиков единого налога", пишет УНН.

Детали

"Мы понимаем, что любые налоговые изменения вызывают беспокойство, поэтому подчеркиваем: внедрение предлагается не ранее 1 января 2027 года. У нас есть время, чтобы совместно наработать качественное, справедливое решение, которое будет работать на оборону страны, а не на теневые схемы", - указали в Минфине, отметив при этом, что выносят проект на публичное обсуждение.

Текст законопроекта, пояснительная записка и анализ регуляторного воздействия размещены в разделе "Проекты регуляторных актов для обсуждения в 2025 году" на сайте Минфина.

"Цель законопроекта – сделать правила одинаковыми для бизнеса с подобными оборотами, ограничить использование упрощенной системы для агрессивной оптимизации, дробления бизнеса, "серого импорта" и контрабанды, при этом защитив честный малый бизнес", - рассказали в Минфине

Что именно предлагается

В Минфине указали, что проанализировали законопроект и выбрали важнейшие детали:

время на подготовку. Закон вступит в силу только с 1 января 2027 года. Это дает бизнесу и государству достаточно времени для настройки процессов и перехода без стресса.

изменение ставки для 3-й группы. Если вы на 3-й группе (5%) и достигнете лимита в 1 млн грн, вы станете плательщиком НДС, а ваша ставка единого налога снизится с 5% до 3%.

исключение для Е-резидентов. Требование об обязательной регистрации плательщиком НДС не распространяется на плательщиков единого налога III группы – электронных резидентов (е-резидентов).

цифровизация. Регистрация и отчетность будут проходить онлайн. Программное обеспечение будет доработано для удобной подачи отчетов через «Электронный кабинет».

в пояснительных материалах к законопроекту особое внимание уделено упрощению отчетности, электронному документообороту и снижению рисков злоупотреблений со стороны контролирующих органов благодаря более четким нормам Налогового кодекса.

Для чего это нужно

В Минфине перечислили несколько пунктов, для чего это нужно:

справедливость. Сейчас крупные игроки часто используют упрощенную систему для «дробления» бизнеса, получая конкурентное преимущество над теми, кто честно платит НДС;

борьба с контрабандой. НДС делает невыгодной продажу нелегально ввезенных товаров, ведь плательщикам НДС нужен официальный налоговый кредит («белые» документы на товар);

поддержка ВСУ. По расчетам, это позволит привлечь в бюджет дополнительно около 40 млрд грн в год, которые будут направляться на финансирование безопасности и обороны.

"Минфин приглашает всех заинтересованных внимательно ознакомиться с документами и направить конкретные, аргументированные предложения, чтобы новые правила были максимально справедливыми и удобными для добросовестного малого бизнеса", - указали в министерстве.

Что говорят в парламенте

"Как и говорил, Минфин опубликовал законопроект о введении НДС для ФОПов с 2027-го года", - пояснил суть проекта народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк в соцсетях.

Законопроектом путем внесения изменений в Налоговый кодекс Украины, по его словам, предложено "установление с 01 января 2027 года обязанности регистрации в качестве плательщика налога на добавленную стоимость в контролирующем органе для ФОП, если в случае достижения общей суммы от осуществления операций по поставке товаров / услуг в течение последних 12 календарных месяцев, совокупно превышает 1 000 000 гривен (без учета налога на добавленную стоимость)".

"Далее до 15 января 2026 года где-то правительство внесет законопроект (это будет выполнение prior action МВФ) и будет давить чтобы до конца марта 2026 года принять (это будет уже маяк МВФ)", - указал Железняк.

