25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купував

Понад 25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, тепер є електричними, згідно з новим аналізом енергетичного аналітичного центру Ember. Це зростання все більше зумовлене ринками, що розвиваються, які лише кілька років тому мали мінімальне впровадження електромобілів, повідомляє Electrek, пише УНН.

Де продавалися електромобілі у 2025 році

Аналіз показує, що гонка електромобілів справді стала глобальною. Зараз є 39 країн, де електромобілі становлять понад 10% продажів нових автомобілів, порівняно з лише чотирма у 2019 році.

Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) стала значною силою у світовому впровадженні електромобілів у 2025 році. Сінгапур та В'єтнам досягли частки продажів електромобілів близько 40%, перевищивши рівні, що спостерігаються у Великій Британії та ЄС.

Індонезія досягла 15% цього року, вперше перевершивши США. Таїланд досяг 20% і продав більше електромобілів за перші три квартали 2025 року, ніж Данія. Ці зрушення демонструють, як швидко регіон переходить від низької бази до лідерства.

Юан Грем, аналітик з питань електроенергетики та даних у Ember, сказав: "Це важливий поворотний момент. У 2025 році центр тяжіння змістився. Ринки, що розвиваються, більше не наздоганяють; вони очолюють перехід до електромобільності. Ці країни бачать стратегічні переваги електромобілів, від чистішого повітря до скорочення імпорту викопного палива".

Інші регіони також набирають обертів. У Латинській Америці Уругвай досяг 27% частки електромобілів, що приблизно відповідає ЄС. Мексика та Бразилія продовжують демонструвати стабільне зростання, тепер випереджаючи Японію, де частка електромобілів залишається близько 3% з 2022 року. Туреччина досягла 17%, обігнавши Бельгію та ставши четвертим за величиною ринком електромобілів у Європі за обсягом.

Ринки, що розвиваються, купують китайські електромобілі

З середини 2023 року майже все зростання експорту електромобілів з Китаю припадає на ринки, що не входять до ОЕСР. Бразилія, Мексика, ОАЕ та Індонезія входять до 10 головних напрямків експорту електромобілів з Китаю цього року, оскільки їхні уряди запровадили політику підтримки впровадження електромобілів, включаючи зниження податків та стимули для вітчизняного виробництва.

На тлі того, як усе більше країн переходять на електромобілі, вплив на попит на викопне паливо вже відчутний. Електромобілі втричі ефективніші, ніж автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, а це означає, що вони забезпечують значне скорочення споживання нафти навіть у країнах, які досі значною мірою залежать від викопного палива для виробництва електроенергії. У Бразилії, де електроенергія здебільшого чиста, електромобілі з електричним двигуном скоротили попит на викопне паливо приблизно на 90%. В Індонезії цей показник скоротився майже вдвічі.

Грем сказав: "Ринки, що розвиваються, формуватимуть майбутнє світового автомобільного ринку. Вибір, зроблений зараз щодо зарядної інфраструктури та ранньої підтримки, визначатиме, наскільки швидко цей імпульс продовжуватиметься".

Світові продажі електромобілів зросли на 21% цього року: Європа показує зростання, а США - відстають