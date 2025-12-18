25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купував

$42.340.15
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 2340 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
13:04 • 12077 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 18194 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 8288 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 14165 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 15553 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 14688 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
18 грудня, 08:07 • 22345 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18 • 30728 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
Популярнi новини
росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждаліPhoto18 грудня, 05:25 • 38055 перегляди
Акції Tesla встановили новий ціновий рекорд 18 грудня, 05:37 • 13930 перегляди
армія рф втратила 950 військових та 484 одиниці техніки за добу - Генштаб ЗСУ18 грудня, 05:44 • 11507 перегляди
Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанніPhoto09:48 • 22469 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 15197 перегляди
Публікації
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto15:04 • 422 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
12:29 • 18210 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 15336 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 53928 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 52065 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 15336 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 25156 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 24587 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 31458 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 36854 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купував

Київ • УНН

 • 402 перегляди

Понад 25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, є електричними, згідно з аналізом Ember. Це зростання зумовлене ринками, що розвиваються, які тепер лідирують у переході до електромобільності.

25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купував

Понад 25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, тепер є електричними, згідно з новим аналізом енергетичного аналітичного центру Ember. Це зростання все більше зумовлене ринками, що розвиваються, які лише кілька років тому мали мінімальне впровадження електромобілів, повідомляє Electrek, пише УНН.

Де продавалися електромобілі у 2025 році

Аналіз показує, що гонка електромобілів справді стала глобальною. Зараз є 39 країн, де електромобілі становлять понад 10% продажів нових автомобілів, порівняно з лише чотирма у 2019 році.

Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) стала значною силою у світовому впровадженні електромобілів у 2025 році. Сінгапур та В'єтнам досягли частки продажів електромобілів близько 40%, перевищивши рівні, що спостерігаються у Великій Британії та ЄС.

Індонезія досягла 15% цього року, вперше перевершивши США. Таїланд досяг 20% і продав більше електромобілів за перші три квартали 2025 року, ніж Данія. Ці зрушення демонструють, як швидко регіон переходить від низької бази до лідерства.

Юан Грем, аналітик з питань електроенергетики та даних у Ember, сказав: "Це важливий поворотний момент. У 2025 році центр тяжіння змістився. Ринки, що розвиваються, більше не наздоганяють; вони очолюють перехід до електромобільності. Ці країни бачать стратегічні переваги електромобілів, від чистішого повітря до скорочення імпорту викопного палива".

Інші регіони також набирають обертів. У Латинській Америці Уругвай досяг 27% частки електромобілів, що приблизно відповідає ЄС. Мексика та Бразилія продовжують демонструвати стабільне зростання, тепер випереджаючи Японію, де частка електромобілів залишається близько 3% з 2022 року. Туреччина досягла 17%, обігнавши Бельгію та ставши четвертим за величиною ринком електромобілів у Європі за обсягом.

Ринки, що розвиваються, купують китайські електромобілі

З середини 2023 року майже все зростання експорту електромобілів з Китаю припадає на ринки, що не входять до ОЕСР. Бразилія, Мексика, ОАЕ та Індонезія входять до 10 головних напрямків експорту електромобілів з Китаю цього року, оскільки їхні уряди запровадили політику підтримки впровадження електромобілів, включаючи зниження податків та стимули для вітчизняного виробництва.

На тлі того, як усе більше країн переходять на електромобілі, вплив на попит на викопне паливо вже відчутний. Електромобілі втричі ефективніші, ніж автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, а це означає, що вони забезпечують значне скорочення споживання нафти навіть у країнах, які досі значною мірою залежать від викопного палива для виробництва електроенергії. У Бразилії, де електроенергія здебільшого чиста, електромобілі з електричним двигуном скоротили попит на викопне паливо приблизно на 90%. В Індонезії цей показник скоротився майже вдвічі.

Грем сказав: "Ринки, що розвиваються, формуватимуть майбутнє світового автомобільного ринку. Вибір, зроблений зараз щодо зарядної інфраструктури та ранньої підтримки, визначатиме, наскільки швидко цей імпульс продовжуватиметься".

Світові продажі електромобілів зросли на 21% цього року: Європа показує зростання, а США - відстають12.12.25, 11:54 • 3838 переглядiв

Юлія Шрамко

