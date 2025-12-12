$42.270.01
Світові продажі електромобілів зросли на 21% цього року: Європа показує зростання, а США - відстають

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

У листопаді 2025 року продажі електромобілів у світі досягли 2 мільйонів, що збільшило загальну кількість до 18,5 мільйона одиниць з початку року, на 21% більше, ніж у 2024 році. Європа лідирує у зростанні, тоді як Північна Америка відстає після скасування податкових пільг, а Китай залишається найбільшим ринком.

Світові продажі електромобілів зросли на 21% цього року: Європа показує зростання, а США - відстають

У листопаді 2025 року у світі було продано 2 мільйони електромобілів, що довело їхні світові продажі до 18,5 мільйона одиниць з початку року, на 21% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, повідомляють фахівці з дослідження ланцюгів поставок електрокарів та акумуляторів Benchmark Mineral Intelligence, пише УНН з посиланням на Electrek.

Деталі

Європа була явним лідером зростання в листопаді, тоді як Північна Америка продовжувала відставати після закінчення терміну дії податкових пільг на електромобілі в США. Тим часом Китай залишається найбільшим у світі ринком електромобілів з великим відривом.

Європа лідирує

Європейський ринок електромобілів зріс на 36% у річному обчисленні в листопаді 2025 року, при цьому продажі BEV зросли на 35%, а продажі плагін-гібридів (PHEV) - на 39%. Таким чином, загальний обсяг продажів електромобілів у Європі за рік досяг 3,8 мільйона одиниць, що на 33% більше порівняно з січнем-листопадом 2024 року.

Франція нарешті повернулася до зростання з початку року в листопаді, показавши ріст на 1% після того, як більшу частину 2025 року провела у збитках після попередніх скорочень субсидій. Відновлення відбулося завдяки таким виробникам, як Volkswagen Group та Renault, ширшому вибору моделей електромобілів та французькій програмі "лізингу соціального характеру", спрямованій на допомогу домогосподарствам з низьким рівнем доходу в переході на електромобілі.

Італія також продемонструвала видатний місяць, зафіксувавши рекордні продажі електромобілів трохи менше ніж 25 000 одиниць у листопаді. Зростання відбулося після запуску нової програми стимулювання, розробленої для заміни старих автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Програма передбачає фінансування обсягом 597,3 мільйона євро (близько 700 мільйонів доларів США) для заміни близько 39 000 бензинових автомобілів.

Велика Британія розширила доступ до повної субсидії на електромобілі у 3750 фунтів стерлінгів (4400 доларів США), додавши ще п'ять моделей, що відповідають вимогам: Nissan Leaf (виготовлений у Сандерленді, поставки розпочнуться на початку 2026 року), MINI Countryman, Renault 4, Renault 5 та Alpine A290.

Ринок США сповільнюється після відміни федеральної податкової пільги

У Північній Америці продажі електромобілів у США дещо зросли в листопаді порівняно з попереднім місяцем після різкого падіння в жовтні, після закінчення терміну дії федеральних податкових пільг 30 вересня 2025 року. Такі бренди, як Kia (збільшення на 30%), Hyundai (збільшення на 20%), Honda (збільшення на 11%) та Subaru (232 продажі Solterra порівняно з лише 13 місяцем раніше), показали приріст, але загальні обсяги залишаються нижчими за рівень, коли федеральна податкова пільга все ще була доступна.

Зміни в політиці не допомагають. На початку грудня Трамп офіційно "скинув" стандарти середньої корпоративної економії палива (CAFE) в США. Автовиробники тепер можуть досягти стандарту значною мірою за рахунок бензинових автомобілів, що зменшує тиск на масштабування BEV та PHEV.

Ці послаблені правила вже відображені в інвестиційних рішеннях, таких як план Stellantis на 13 мільярдів доларів щодо розширення виробництва в США на 50%, з акцентом на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Раніше цього року великий законопроєкт Трампа встановив штрафи за недосягнення цілей CAFE до 0 доларів, що ще більше послабило стимул для виробників до електрифікації.

"Це дещо безглузда політика, враховуючи, що світ досяг піку продажів бензинових автомобілів у 2017 році. США за Трампа залишаться позаду, так само як і з їхніми спробами відродити вугільну промисловість", - ідеться у публікації.

Китай все ще домінує, експорт зростає

Китай залишається основою світових продажів електромобілів, навіть попри сповільнення зростання. Китайський ринок у листопаді зріс на 3% у річному обчисленні та на 4% у порівнянні з попереднім місяцем. З початку року продажі електромобілів у Китаї зросли на 19%, досягнувши 11,6 мільйона проданих одиниць.

Однією з найбільших новин з Китаю є експорт. BYD повідомила про рекордний експорт електромобілів у листопаді - 131 935 одиниць, що перевищило попередній максимум у близько 90 000 одиниць, встановлений у червні. Продажі BYD у Європі цього року зросли більш ніж у чотири рази, до приблизно 200 000 автомобілів, подвоїлися у Південно-Східній Азії та зросли більш ніж на 50% у Південній Америці.

Глобальний огляд

Світові продажі електромобілів з січня по листопад 2025 року порівняно з січнем по листопад 2024 року, % з початку року:

  • глобальний: 18,5 мільйона, +21%;
    • Китай: 11,6 мільйона, +19%;
      • Європа: 3,8 мільйона, +33%;
        • Північна Америка: 1,7 мільйона, -1%;
          • решта світу: 1,5 мільйона, +48%.

            "Висновок: попит на електромобілі продовжує зростати в усьому світі, але політична підтримка - або її відсутність - усе більше впливає на те, де це зростання проявляється", - зазначає видання.

            "Загалом, попит на електромобілі залишається стійким, підтримуваним розширенням модельного ряду та стійкими політичними стимулами в усьому світі", - сказав менеджер з даних Rho Motion Чарльз Лестер.

