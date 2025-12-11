В Україні майже втричі виріс попит на електромобілі: які моделі популярні
Київ • УНН
У листопаді український автопарк поповнили понад 11 тис. електромобілів, що майже втричі більше, ніж торік. Серед них 10766 легкових авто, з яких 3172 були новими, а 7594 – вживаними.
У листопаді український автопарк поповнили понад 11 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це майже втричі більше, ніж у листопаді торік. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.
Основну кількість реалізованих за місяць BEV становили легкові авто – 10766 од., з яких 3172 од. були новими (+374%), а 7594 авто – уживаними (+159%)
Серед 239 комерційних електромобілів новими були 17 авто (у листоп.2024 р. з 145 од. новими були 18 авто).
У ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
1. BYD Leopard 3 - 385 од.;
2. VW ID.UNYX - 298 од.;
3. BYD Song Plus EV - 282 од.;
4. ZEEKR 7X - 221 од.;
5. BYD Sea Lion 06 - 219 од.
ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:
1. TESLA Model Y - 931 од.;
2. TESLA Model 3 - 862 од.;
3. NISSAN Leaf - 647 од.;
4. KIA Niro EV - 422 од.;
5. HYUNDAI Kona Electric - 347 од.
Нагадаємо
У листопаді український автопарк поповнили 23,5 тис. вживаних легковиків з-за кордону, що на 60% більше, ніж торік. Найпопулярнішим авто став Volkswagen Golf, а середній вік імпортованих машин склав 8 років.