В Україні майже втричі виріс попит на електромобілі: які моделі популярні

07:59 • 1582 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 3612 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 16713 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 31999 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 31263 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 32968 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 29150 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 26948 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 33528 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 22387 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
кремль заманює росіян на війну проти України кредитними канікулами - ЦПД11 грудня, 00:08 • 8618 перегляди
На Закарпатті горів монастир московського патріархату: що відомоPhoto11 грудня, 01:49 • 13937 перегляди
Палата представників США схвалила оборонний бюджет: скільки дістанеться Україні11 грудня, 02:22 • 10720 перегляди
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобильської катастрофи: проти проголосували росія та США02:57 • 17844 перегляди
У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомоVideo04:03 • 13744 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 25408 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 27014 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 33373 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 37025 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 40818 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 15890 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 21568 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 18201 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 25985 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 35937 перегляди
В Україні майже втричі виріс попит на електромобілі: які моделі популярні

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У листопаді український автопарк поповнили понад 11 тис. електромобілів, що майже втричі більше, ніж торік. Серед них 10766 легкових авто, з яких 3172 були новими, а 7594 – вживаними.

В Україні майже втричі виріс попит на електромобілі: які моделі популярні

У листопаді український автопарк поповнили понад 11 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це майже втричі більше, ніж у листопаді торік. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

Основну кількість реалізованих за місяць BEV становили легкові авто – 10766 од., з яких 3172 од. були новими (+374%), а 7594 авто – уживаними (+159%)

- йдеться у повідомленні.

Серед 239 комерційних електромобілів новими були 17 авто (у листоп.2024 р. з 145 од. новими були 18 авто).

У ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

1. BYD Leopard 3 - 385 од.;

2. VW ID.UNYX - 298 од.;

3. BYD Song Plus EV - 282 од.;

4. ZEEKR 7X - 221 од.;

5. BYD Sea Lion 06 - 219 од.

Hyundai дебютує з новим дизайном електромобіля IONIQ 311.12.25, 09:29 • 950 переглядiв

ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

1. TESLA Model Y - 931 од.;

2. TESLA Model 3 - 862 од.;

3. NISSAN Leaf - 647 од.;

4. KIA Niro EV - 422 од.;

5. HYUNDAI Kona Electric - 347 од.

Нагадаємо

У листопаді український автопарк поповнили 23,5 тис. вживаних легковиків з-за кордону, що на 60% більше, ніж торік. Найпопулярнішим авто став Volkswagen Golf, а середній вік імпортованих машин склав 8 років.

Ольга Розгон

