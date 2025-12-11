В Украине почти втрое вырос спрос на электромобили: какие модели популярны
Киев • УНН
В ноябре украинский автопарк пополнили более 11 тыс. электромобилей, что почти втрое больше, чем в прошлом году. Среди них 10766 легковых авто, из которых 3172 были новыми, а 7594 – подержанными.
В ноябре украинский автопарк пополнился более чем 11 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это почти втрое больше, чем в ноябре прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.
Основное количество реализованных за месяц BEV составили легковые авто – 10766 ед., из которых 3172 ед. были новыми (+374%), а 7594 авто – подержанными (+159%)
Среди 239 коммерческих электромобилей новыми были 17 авто (в нояб. 2024 г. из 145 ед. новыми были 18 авто).
В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:
1. BYD Leopard 3 - 385 ед.;
2. VW ID.UNYX - 298 ед.;
3. BYD Song Plus EV - 282 ед.;
4. ZEEKR 7X - 221 ед.;
5. BYD Sea Lion 06 - 219 ед.
ТОП-5 импортированных электромобилей с пробегом:
1. TESLA Model Y - 931 ед.;
2. TESLA Model 3 - 862 ед.;
3. NISSAN Leaf - 647 ед.;
4. KIA Niro EV - 422 ед.;
5. HYUNDAI Kona Electric - 347 ед.
Напомним
В ноябре украинский автопарк пополнили 23,5 тыс. подержанных легковушек из-за границы, что на 60% больше, чем в прошлом году. Самым популярным авто стал Volkswagen Golf, а средний возраст импортированных машин составил 8 лет.