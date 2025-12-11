$42.280.10
Эксклюзив
08:43 • 1098 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59 • 4280 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения РФ в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 8498 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 19029 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 34261 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 33025 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 34014 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 29853 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 27441 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 34304 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
В Украине почти втрое вырос спрос на электромобили: какие модели популярны

Киев • УНН

 • 688 просмотра

В ноябре украинский автопарк пополнили более 11 тыс. электромобилей, что почти втрое больше, чем в прошлом году. Среди них 10766 легковых авто, из которых 3172 были новыми, а 7594 – подержанными.

В Украине почти втрое вырос спрос на электромобили: какие модели популярны

В ноябре украинский автопарк пополнился более чем 11 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это почти втрое больше, чем в ноябре прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

Основное количество реализованных за месяц BEV составили легковые авто – 10766 ед., из которых 3172 ед. были новыми (+374%), а 7594 авто – подержанными (+159%)

- говорится в сообщении.

Среди 239 коммерческих электромобилей новыми были 17 авто (в нояб. 2024 г. из 145 ед. новыми были 18 авто).

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

1. BYD Leopard 3 - 385 ед.;

2. VW ID.UNYX - 298 ед.;

3. BYD Song Plus EV - 282 ед.;

4. ZEEKR 7X - 221 ед.;

5. BYD Sea Lion 06 - 219 ед.

Hyundai дебютирует с новым дизайном электромобиля IONIQ 311.12.25, 09:29 • 1202 просмотра

ТОП-5 импортированных электромобилей с пробегом:

1. TESLA Model Y - 931 ед.;

2. TESLA Model 3 - 862 ед.;

3. NISSAN Leaf - 647 ед.;

4. KIA Niro EV - 422 ед.;

5. HYUNDAI Kona Electric - 347 ед.

Напомним

В ноябре украинский автопарк пополнили 23,5 тыс. подержанных легковушек из-за границы, что на 60% больше, чем в прошлом году. Самым популярным авто стал Volkswagen Golf, а средний возраст импортированных машин составил 8 лет.

Ольга Розгон

