10 декабря, 21:59 • 14432 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 29577 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 29095 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 31179 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 28071 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 25875 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 32186 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 22037 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 21051 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 18556 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
Hyundai дебютирует с новым дизайном электромобиля IONIQ 3

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Hyundai представил новый электрический хэтчбек Concept Three на Мюнхенском автосалоне в сентябре, который получит название IONIQ 3. Производство начнется в начале 2026 года в Турции, с ожидаемой ценой около 33 700 долларов США.

Hyundai дебютирует с новым дизайном электромобиля IONIQ 3

Автопроизводитель Hyundai представил новый электрический хэтчбек под названием Concept Three на Мюнхенском автосалоне в сентябре. IONIQ 3 должен появиться как младший брат IONIQ 5, но он будет выглядеть несколько иначе, чем другие электромобили Hyundai, пишет УНН со ссылкой на Electrek.

Детали

"Three" — это первый концепт компактного электромобиля Hyundai в серии IONIQ, который должен привнести радикально новый дизайн в семейство.

По данным Hyundai, Concept Three "представляет собой следующий шаг в пути электрификации компании". Ожидается, что производство начнется в начале 2026 года на заводе Hyundai в Турции, а поставки начнутся вскоре после этого.

Новый дизайн Art of Steel вдохновлен передовой технологией производства стали Hyundai. Hyundai называет профиль Aero Hatch "новой типологией, которая переосмысливает силуэт компактного электромобиля".

Hyundai сохранил несколько своих фирменных элементов дизайна из других моделей IONIQ EV, таких как параметрические пиксельные фары спереди и сзади.

С приближением официального дебюта несколько прототипов IONIQ 3 были замечены на публике в Южной Корее. Несмотря на плотную маскировку, можно было заметить, что серийная версия практически идентична концепту Concept Three.

Новое изображение от KindelAuto предлагает более близкий взгляд на IONIQ 3, замеченный в Европе почти без камуфляжа.

Можно четко увидеть, что профиль автомобиля остается близким к концепту, с элегантным дизайном хот-хэтча и спойлером "утиный хвост".

Компактный электромобиль имеет длину 4287 мм, ширину 1940 мм и высоту 1428 мм, с колесной базой 2722 мм, что примерно равно размеру Kia EV3 или Volkswagen ID.3.

Hyundai еще не раскрыла характеристики аккумуляторов или цены, но ожидается, что он будет предлагать аккумуляторные блоки емкостью 58,3 кВт⋅ч и 81,4 кВт⋅ч, как и Kia EV3, что обеспечит запас хода по циклу WLTP около 590 км. Учитывая, что цена Kona Electric начинается от 47 000 долларов США, IONIQ 3, вероятно, будет стоить ближе к 33 700 долларов США, пишет издание.

