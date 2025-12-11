Hyundai дебютирует с новым дизайном электромобиля IONIQ 3
Киев • УНН
Hyundai представил новый электрический хэтчбек Concept Three на Мюнхенском автосалоне в сентябре, который получит название IONIQ 3. Производство начнется в начале 2026 года в Турции, с ожидаемой ценой около 33 700 долларов США.
Автопроизводитель Hyundai представил новый электрический хэтчбек под названием Concept Three на Мюнхенском автосалоне в сентябре. IONIQ 3 должен появиться как младший брат IONIQ 5, но он будет выглядеть несколько иначе, чем другие электромобили Hyundai, пишет УНН со ссылкой на Electrek.
Детали
"Three" — это первый концепт компактного электромобиля Hyundai в серии IONIQ, который должен привнести радикально новый дизайн в семейство.
По данным Hyundai, Concept Three "представляет собой следующий шаг в пути электрификации компании". Ожидается, что производство начнется в начале 2026 года на заводе Hyundai в Турции, а поставки начнутся вскоре после этого.
Новый дизайн Art of Steel вдохновлен передовой технологией производства стали Hyundai. Hyundai называет профиль Aero Hatch "новой типологией, которая переосмысливает силуэт компактного электромобиля".
Hyundai сохранил несколько своих фирменных элементов дизайна из других моделей IONIQ EV, таких как параметрические пиксельные фары спереди и сзади.
С приближением официального дебюта несколько прототипов IONIQ 3 были замечены на публике в Южной Корее. Несмотря на плотную маскировку, можно было заметить, что серийная версия практически идентична концепту Concept Three.
Новое изображение от KindelAuto предлагает более близкий взгляд на IONIQ 3, замеченный в Европе почти без камуфляжа.
Можно четко увидеть, что профиль автомобиля остается близким к концепту, с элегантным дизайном хот-хэтча и спойлером "утиный хвост".
Компактный электромобиль имеет длину 4287 мм, ширину 1940 мм и высоту 1428 мм, с колесной базой 2722 мм, что примерно равно размеру Kia EV3 или Volkswagen ID.3.
Hyundai еще не раскрыла характеристики аккумуляторов или цены, но ожидается, что он будет предлагать аккумуляторные блоки емкостью 58,3 кВт⋅ч и 81,4 кВт⋅ч, как и Kia EV3, что обеспечит запас хода по циклу WLTP около 590 км. Учитывая, что цена Kona Electric начинается от 47 000 долларов США, IONIQ 3, вероятно, будет стоить ближе к 33 700 долларов США, пишет издание.
