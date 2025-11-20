Hyundai запускает высокопроизводительный электромобиль Genesis GV60 Magma – Bloomberg

Hyundai Motor Co. представила первую модель своего нового высокопроизводительного суббренда Genesis – электрический GV60 Magma, чтобы повысить прибыльность компании. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Автомобиль мощностью до 650 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды и будет позиционироваться выше существующей комплектации GV60 Performance, цена которой в США начинается от 71 875 долларов. Генеральный директор Hyundai Хосе Муньос отметил: "Северная Америка и впредь будет оставаться опорой роста".

Продажи нового электромобиля стартуют в Южной Корее в начале следующего года, а затем в Европе и Северной Америке. Модель оснащена премиальными функциями, такими как проекционный дисплей и "режим дрифта", и использует серийные платформы моделей массового производства, что позволяет компании снизить затраты и повысить маржу.

