Hyundai запускає високопродуктивний електромобіль Genesis GV60 Magma – Bloomberg

20:30
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
17:57
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
16:14
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
15:56
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
15:30
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
20 листопада, 13:38
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
20 листопада, 13:09
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
20 листопада, 12:48
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
20 листопада, 12:24
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
20 листопада, 12:24
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Популярнi новини
Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній після атаки рф 19 листопада - МАГАТЕ. 20 листопада, 11:00
Графіки не діють: Укренерго заявило про аварійні відключення світла у більшості регіонів через наслідки атак рф. 20 листопада, 13:28
Україна вперше застосувала британські зенітні установки Terrahawk Paladin: відео і деталі. 20 листопада, 13:30
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's Bazaar. 14:45
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожного. 15:45
Публікації
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожного. 15:45
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
15:30
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації. 20 листопада, 13:38
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
20 листопада, 13:09
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях. 20 листопада, 12:24
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's Bazaar. 14:45
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн. 19 листопада, 23:28
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі. 19 листопада, 07:49
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady". 18 листопада, 16:06
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсацію. 18 листопада, 16:02
Hyundai запускає високопродуктивний електромобіль Genesis GV60 Magma – Bloomberg

Київ • УНН

 550 перегляди

Hyundai Motor Co. запустила електричний GV60 Magma, першу модель свого нового високопродуктивного суббренду Genesis. Автомобіль потужністю до 650 к.с. розганяється до 100 км/год за 3,4 секунди, продажі стартують на початку наступного року в Південній Кореї, а потім у Європі та Північній Америці.

Hyundai запускає високопродуктивний електромобіль Genesis GV60 Magma – Bloomberg

Hyundai Motor Co. представила першу модель свого нового високопродуктивного суббренду Genesis – електричний GV60 Magma, щоб підвищити прибутковість компанії. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Автомобіль потужністю до 650 к.с. розганяється до 100 км/год за 3,4 секунди і позиціюватиметься вище існуючої комплектації GV60 Performance, ціна якої в США починається від 71 875 доларів. Генеральний директор Hyundai Хосе Муньос зазначив: "Північна Америка і надалі залишатиметься опорою зростання".

McLaren представив дилерам свій перший "універсал" P47 з V8 гібридним двигуном. 19.11.25, 10:26

Продажі нового електромобіля стартують у Південній Кореї на початку наступного року, а згодом у Європі та Північній Америці. Модель оснащена преміальними функціями, такими як проєкційний дисплей та "режим дрифту", і використовує серійні платформи моделей масового виробництва, що дозволяє компанії знизити витрати та підвищити маржу.

Новий електричний кросовер BMW iX3 подолав понад 1000 км без підзарядки. 20.11.25, 14:59

Степан Гафтко

Авто