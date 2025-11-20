Hyundai запускає високопродуктивний електромобіль Genesis GV60 Magma – Bloomberg

Hyundai Motor Co. представила першу модель свого нового високопродуктивного суббренду Genesis – електричний GV60 Magma, щоб підвищити прибутковість компанії. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Автомобіль потужністю до 650 к.с. розганяється до 100 км/год за 3,4 секунди і позиціюватиметься вище існуючої комплектації GV60 Performance, ціна якої в США починається від 71 875 доларів. Генеральний директор Hyundai Хосе Муньос зазначив: "Північна Америка і надалі залишатиметься опорою зростання".

McLaren представив дилерам свій перший "універсал" P47 з V8 гібридним двигуном

Продажі нового електромобіля стартують у Південній Кореї на початку наступного року, а згодом у Європі та Північній Америці. Модель оснащена преміальними функціями, такими як проєкційний дисплей та "режим дрифту", і використовує серійні платформи моделей масового виробництва, що дозволяє компанії знизити витрати та підвищити маржу.

Новий електричний кросовер BMW iX3 подолав понад 1000 км без підзарядки