McLaren представив дилерам свій перший "унівресал" P47 з V8 гібридним двигуном

Британський виробник суперкарів McLaren продемонстрував дилерам свій перший "універсал" P47, який має п'ять місць та гібридний силовий агрегат на основі двигуна V8. Передає УНН із посиланням на Automotive News, Мotor1 та Аutoblog.

Деталі

Після кількох років розробки ідеї спортивного позашляховика британський виробник суперкарів McLaren "непомітно" презентував дебютний SUV P47, Джерела, які відвідали презентацію для дилерів, описали п'ятимісний гібрид з двигуном V8.

Що є чітким сигналом того, що McLaren хоче, щоб ця машина їхала як McLaren, навіть якщо вона вища і важча за все, що коли-небудь будувала ця марка - пише autoblog.

Оглядачі зазначали, що SUV від McLaren матиме розміри приблизно порівнянні з Porsche Cayenne Turbo GT, і водночас більш мускулистий вигляд.

На презентації дилерам було продемонстровано глиняну модель, що стояла на масивних 24-дюймових колесах. Як повідомив один з дилерів, P47 виглядав "скульптурним та мускулистим".

Деталі продуктивності залишаються в таємниці, втім за даними інсайдерів, гібридна установка V8 "натякає на серйозну потужність".

Враховуючи досвід компанії з гібридними силовими агрегатами, особливо в Artura, P47, ймовірно, покаже показники, які віднесуть його прямо на екзотичну територію. - пише autoblog.

Оглядачі впевнені, що новий "універсал" від McLaren повинен виділятися серед інших гіперрозкішних позашляховиків.

Британська компанія у листопаді поки офіційно не підтверджувала випуск першого гібридного позашляховика у своєму виробництві. У новому огляді нагадують, новопризначений генеральний директор Нік Коллінз ще у вересні повідомляв, що компанія McLaren розробляє автомобіль з "більш ніж двома місцями", та з чітким натяком на найближчі плани. Очевидно, що P47 є прямою відповіддю на цю потребу, додає autoblog.

Доповнення

Позашляховик P47 не єдина нова модель у новій дорожній карті McLaren. Компанія вже працює над іншими моделями, включаючи гібридне купе потужністю майже 800 к.с., вихід якого очікується у 2027 році.

Нагадаємо

Генеральний директор McLaren Racing Зак Браун отримав 37,3 млн фунтів стерлінгів (близько 43 млн євро) після перемоги команди у чемпіонаті конструкторів Формули-1. Це сталося вперше за 26 років, а загальна сума виплат керівному складу McLaren зросла до 75 млн фунтів стерлінгів.