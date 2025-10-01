Керівник McLaren Зак Браун отримав 43 млн євро після завоювання титулу конструкторів F1

$41.140.18
Ексклюзив
12:21 • 5528 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 8042 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 10275 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в Одесі
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 41342 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго
1 жовтня, 05:57 • 35632 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 28508 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 46434 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтня
30 вересня, 17:35 • 25298 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34643 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 63054 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитина 1 жовтня, 05:18
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку 07:33
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico 08:02
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об'єктами критичної інфраструктури - Spiegel 08:09
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді 09:58
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну 12:21
Ексклюзив
12:21 • 5528 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача 11:02
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодні 10:37
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго 1 жовтня, 06:00
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 41342 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтня 1 жовтня, 05:00
Володимир Зеленський
Федір Веніславський
Віктор Орбан
Антоніу Кошта
Володимир Вакуленко
Україна
Копенгаген
Сполучені Штати Америки
Данія
Харківська область
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді 09:58
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку 07:33
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди 30 вересня, 18:48
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані 30 вересня, 14:16
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів 30 вересня, 09:59
Financial Times
TikTok
Tesla Model Y
E-6 Mercury
Детонатор

Керівник McLaren Зак Браун отримав 43 млн євро після завоювання титулу конструкторів F1

Київ • УНН

 • 786 перегляди

Генеральний директор McLaren Racing Зак Браун отримав 37,3 млн фунтів стерлінгів (близько 43 млн євро) після перемоги команди у чемпіонаті конструкторів Формули-1. Це сталося вперше за 26 років, а загальна сума виплат керівному складу McLaren зросла до 75 млн фунтів стерлінгів.

Керівник McLaren Зак Браун отримав 43 млн євро після завоювання титулу конструкторів F1

Британська команда вперше за 26 років виграла чемпіонат конструкторів Формули-1. Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

Генеральний директор McLaren Racing Зак Браун отримав минулого року 37 мільйонів фунтів стерлінгів, коли британська команда вперше за 26 років виграла чемпіонат конструкторів Формули-1. Загальна сума винагороди 53-річного Брауна зросла до 37,3 млн фунтів стерлінгів (близько 43 млн євро) порівняно з 26,4 млн фунтів стерлінгів у попередньому періоді. 

Звітність, подана до Реєстраційної палати Великої Британії в середу, показала, що загальна сума, виплачена ключовому керівному складу McLaren, зросла з 33 млн до 75 млн фунтів стерлінгів.

Довідково

Зак Браун керував трансформацією команди, яка посіла друге місце в заліку конструкторів у 2017 році. Збільшення його зарплати відбулося після того, як колишній суперник Крістіан Хорнер покинув Red Bull з угодою про врегулювання на суму близько 80 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо

Компанія Apple отримала свій перший касовий хіт. Фільм "Формула-1" ("F1 The Movie") дебютував з 55,6 млн дол. у північноамериканських кінотеатрах та 144 млн дол.

Audi Q9 вийде на ринок у 2026 році, конкуруючи з BMW X7 та Mercedes GLS25.09.25, 15:39 • 4691 перегляд

Ігор Тележніков

Financial Times
Велика Британія