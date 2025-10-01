Керівник McLaren Зак Браун отримав 43 млн євро після завоювання титулу конструкторів F1

Британська команда вперше за 26 років виграла чемпіонат конструкторів Формули-1. Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

Генеральний директор McLaren Racing Зак Браун отримав минулого року 37 мільйонів фунтів стерлінгів, коли британська команда вперше за 26 років виграла чемпіонат конструкторів Формули-1. Загальна сума винагороди 53-річного Брауна зросла до 37,3 млн фунтів стерлінгів (близько 43 млн євро) порівняно з 26,4 млн фунтів стерлінгів у попередньому періоді.

Звітність, подана до Реєстраційної палати Великої Британії в середу, показала, що загальна сума, виплачена ключовому керівному складу McLaren, зросла з 33 млн до 75 млн фунтів стерлінгів.

Довідково

Зак Браун керував трансформацією команди, яка посіла друге місце в заліку конструкторів у 2017 році. Збільшення його зарплати відбулося після того, як колишній суперник Крістіан Хорнер покинув Red Bull з угодою про врегулювання на суму близько 80 мільйонів фунтів стерлінгів.

