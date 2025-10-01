Руководитель McLaren Зак Браун получил 43 млн евро после завоевания титула конструкторов F1

$41.140.18
Эксклюзив
12:21 • 2446 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
10:38 • 5540 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
09:34 • 8558 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 39466 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 34879 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 28132 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 45269 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 25269 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 34614 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 63018 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенокPhoto1 октября, 05:18 • 28903 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo07:33 • 25835 просмотра
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico08:02 • 14903 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel08:09 • 21021 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 11444 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
12:21 • 2484 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя11:02 • 5834 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 8366 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 39491 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto1 октября, 05:00 • 45284 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 11645 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo07:33 • 26049 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 21614 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 25368 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 35529 просмотра
Financial Times
ТикТок
Тесла Модель Y
Бильд
E-6 Mercury

Руководитель McLaren Зак Браун получил 43 млн евро после завоевания титула конструкторов F1

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Генеральный директор McLaren Racing Зак Браун получил 37,3 млн фунтов стерлингов (около 43 млн евро) после победы команды в чемпионате конструкторов Формулы-1. Это произошло впервые за 26 лет, а общая сумма выплат руководящему составу McLaren выросла до 75 млн фунтов стерлингов.

Руководитель McLaren Зак Браун получил 43 млн евро после завоевания титула конструкторов F1

Британская команда впервые за 26 лет выиграла чемпионат конструкторов Формулы-1. Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Подробности

Генеральный директор McLaren Racing Зак Браун получил в прошлом году 37 миллионов фунтов стерлингов, когда британская команда впервые за 26 лет выиграла чемпионат конструкторов Формулы-1. Общая сумма вознаграждения 53-летнего Брауна выросла до 37,3 млн фунтов стерлингов (около 43 млн евро) по сравнению с 26,4 млн фунтов стерлингов в предыдущем периоде. 

Отчетность, поданная в Регистрационную палату Великобритании в среду, показала, что общая сумма, выплаченная ключевому руководящему составу McLaren, выросла с 33 млн до 75 млн фунтов стерлингов.

Справка

Зак Браун руководил трансформацией команды, которая заняла второе место в зачете конструкторов в 2017 году. Увеличение его зарплаты произошло после того, как бывший соперник Кристиан Хорнер покинул Red Bull с соглашением об урегулировании на сумму около 80 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним

Компания Apple получила свой первый кассовый хит. Фильм "Формула-1" ("F1 The Movie") дебютировал с 55,6 млн долл. в североамериканских кинотеатрах и 144 млн долл.

Audi Q9 выйдет на рынок в 2026 году, конкурируя с BMW X7 и Mercedes GLS25.09.25, 15:39 • 4691 просмотр

Игорь Тележников

СпортАвтоФинансы
Financial Times
Великобритания