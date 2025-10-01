Руководитель McLaren Зак Браун получил 43 млн евро после завоевания титула конструкторов F1
Киев • УНН
Генеральный директор McLaren Racing Зак Браун получил 37,3 млн фунтов стерлингов (около 43 млн евро) после победы команды в чемпионате конструкторов Формулы-1. Это произошло впервые за 26 лет, а общая сумма выплат руководящему составу McLaren выросла до 75 млн фунтов стерлингов.
Британская команда впервые за 26 лет выиграла чемпионат конструкторов Формулы-1. Передает УНН со ссылкой на Financial Times.
Подробности
Генеральный директор McLaren Racing Зак Браун получил в прошлом году 37 миллионов фунтов стерлингов, когда британская команда впервые за 26 лет выиграла чемпионат конструкторов Формулы-1. Общая сумма вознаграждения 53-летнего Брауна выросла до 37,3 млн фунтов стерлингов (около 43 млн евро) по сравнению с 26,4 млн фунтов стерлингов в предыдущем периоде.
Отчетность, поданная в Регистрационную палату Великобритании в среду, показала, что общая сумма, выплаченная ключевому руководящему составу McLaren, выросла с 33 млн до 75 млн фунтов стерлингов.
Справка
Зак Браун руководил трансформацией команды, которая заняла второе место в зачете конструкторов в 2017 году. Увеличение его зарплаты произошло после того, как бывший соперник Кристиан Хорнер покинул Red Bull с соглашением об урегулировании на сумму около 80 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним
Компания Apple получила свой первый кассовый хит. Фильм "Формула-1" ("F1 The Movie") дебютировал с 55,6 млн долл. в североамериканских кинотеатрах и 144 млн долл.
Audi Q9 выйдет на рынок в 2026 году, конкурируя с BMW X7 и Mercedes GLS25.09.25, 15:39 • 4691 просмотр