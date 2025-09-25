$41.410.03
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
10:24 • 24173 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 23302 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 48954 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 50135 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 71141 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 53728 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 46747 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 42031 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 72368 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Audi Q9 выйдет на рынок в 2026 году, конкурируя с BMW X7 и Mercedes GLS

Киев • УНН

 • 440 просмотра

Большой бензиновый кроссовер Audi Q9 появится в 2026 году вместе с обновленным Q7. Обе модели будут использовать платформу Premium Platform Combustion, поддерживая различные типы двигателей.

Audi Q9 выйдет на рынок в 2026 году, конкурируя с BMW X7 и Mercedes GLS

Большой бензиновый кроссовер (SUV) Audi Q9 выйдет на рынок в 2026 году, наряду с Q7, официально подтвердили у автопроизводителя, пишет УНН со ссылкой на Motor1.com.

Детали

Поскольку на рынке пока недостаточно больших SUV, Audi готовит свою самую большую на сегодня модель Q. В 2026 году Q9 наконец присоединится к линейке после многих лет слухов, что бросит конкуренцию BMW X7 и Mercedes GLS.

Руководитель отдела развития Audi Джеффри Буко рассказал Automobilwoche, что Q9 появится в следующем году вместе с новым Q7. Последний существует уже десять лет, пройдя два фейслифтинга, чтобы оставаться актуальным на фоне X5 и GLE. Оба новичка будут использовать платформу Premium Platform Combustion (PPC) вместе с последними A5, Q5 и A6. Ожидается, что такая же основа будет использоваться для новой бензиновой замены Macan от Porsche, которая должна выйти в 2028 году.

Хотя Буко не вдавался в подробности относительно новых моделей, PPC был разработан для использования с бензиновыми, дизельными, мягкими гибридными и плагин-гибридными приводами. Аппаратное обеспечение также поддерживает удлинители запаса хода, хотя Audi не сообщила, будут ли Q7 или Q9 использовать эту технологию. Интересно, что ходят слухи, что будущий BMW X5 возродит систему удлинителя запаса хода, которая когда-то использовалась в хэтчбеке odball i3.

Audi зафиксировала падение прибыли за полугодие на 37,5%28.07.25, 16:03 • 3172 просмотра

Q9 будет не единственным новым роскошным автомобилем в портфолио Volkswagen Group. Porsche также работает над трехрядным внедорожником, который изначально планировался как чисто электромобиль, но автопроизводителю пришлось переосмыслить проект и добавить к нему двигатели внутреннего сгорания с плагин-гибридными опциями. Расположенный выше Cayenne, новичок сначала будет запущен с бензиновыми двигателями, тогда как выпуск электромобиля был отложен, пишет издание.

И Audi, и Porsche отказались от своих амбициозных электрических амбиций. Двигатели внутреннего сгорания сохранятся и в следующем десятилетии. Audi отказалась от своей цели перейти исключительно на электромобили с 2032 года, тогда как Porsche подтвердила, что ее приверженность двигателю V-8 сохранится до 2030-х годов.

Это не означает, что Audi и Porsche полностью возвращаются к автомобилям с традиционным двигателем. Даже нишевые продукты, такие как Audi Concept C и следующий Porsche 718, будут электромобилями, хотя топовые комплектации Boxster и Cayman все еще будут предлагать бензиновые двигатели. Сейчас стратегия заключается в диверсификации, а не в ставке на один тип трансмиссии. Управление такими сложными портфелями непростое, но это разумный шаг, учитывая разнообразие потребностей клиентов, отмечает издание.

Акции Porsche падают после превышения прогноза задержки запуска электромобилей22.09.25, 11:04 • 3817 просмотров

Дополнение

Снова делать ставку на двигатели внутреннего сгорания может оказаться разумным, если ЕС решит ослабить запрет с 2035 года. Сейчас продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей прекращают с середины следующего десятилетия. Однако решение будет пересмотрено до конца года, и отчеты свидетельствуют о том, что гибриды с подзарядкой могут продолжать использоваться и после окончания срока действия запрета.

Главные соперники Audi призывают ЕС отменить запрет. Генеральный директор Mercedes Ола Каллениус недавно предупредил, что европейская автомобильная промышленность "на полной скорости движется к стене" и в конечном итоге может "рухнуть". Его коллега из BMW Оливер Ципсе предостерег, что запрет "может убить отрасль".

ЕС одобрил запрет новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года28.10.22, 15:22 • 204402 просмотра

Юлия Шрамко

